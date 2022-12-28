Microsoft вернул возможность скачивать операционную систему Windows для жителей России. Об этом 28 декабря сообщила российская газета «Известия».

Для активации системы потребуется ключ, уточняет издание. Российским пользователям доступны версии Windows 11 22H2, 10, 8.1. и 7, а также образцы для записи на DVD или USB.

У корреспондента «Известий» получилось скачать ОС с двух компьютеров. Доступен «помощник по установке Windows», который предназначен для обновления ПО, а также образ самой операционной системы для записи на DVD или USB-носитель.

Microsoft приостановила продажи своих программ в РФ в марте этого года в ответ на ввод российских войск в Украину. Компания запретила любую загрузку ПО с российских IP-адресов.

С июня пользователи жалуются на проблемы с загрузкой операционной системы. Также жители РФ не могли скачать программу Media Creation Tool (нужна для обновления операционной системы). В сентябре стало известно, что Microsoft не дает доступ к обновлению операционной системы с Windows 10 до Windows 11.

«Известия» приводят слова IT-эксперта Дмитрия Бевзы, который считает: «произошла корректировка политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили программное обеспечение».

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с изданием назвал решение Microsoft хорошей новостью для тех, кто был вынужден пользоваться неавторизованными источниками программного обеспечения, так как такие сайты могут содержать вирусы.

«Известия» отмечают: Windows, который сейчас продается в магазинах РФ, активируется в стране без использования VPN, так как поставляется через параллельный импорт.

Как уточняетгазета «Коммерсант», к ноябрю доля поставляемых в РФ ноутбуков с предустановленной операционной системой (ОС) Windows сократилась менее чем до одной трети. В начале года, как отмечает газета, свыше 50% всех устройств в РФ были оснащены ОС от Microsoft.