Роль Баку в международных энергопоставках и транзитных перевозках в 2022 возросла: страна начала экспортировать газ в четыре европейские страны и подписала меморандум о взаимопонимании с ЕС в сфере энергетики. Об этом 27 декабря на пресс-конференции по внешнеполитическим итогам годам заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Его слова приводит агентство «Анадолу».
Министр отметил: 18 июля ЕС и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в сфере энергетики: «1 октября в Софии состоялось открытие газопровода Греция-Болгария. 16 августа SOCAR и "РомГаз" подписали соглашение об экспорте газа в Румынию, с 1 января следующего года азербайджанский газ будет экспортироваться в Румынию. С этим начнется экспорт газа из Азербайджана в 4-ю европейскую страну», —уточнил Байрамов.
Ранее на встрече с российским коллегой глава МИД Азербайджана заявил: еще одним ответвлением строящегося маршрута «Север-Юг» из РФ в Индию могла бы стать железная дорога с территории Нахичеванской автономной республики в Иран через населенный пункт Джульфа.
«При удачном продвижении данного маршрута это может быть еще одним ответвлением проекта «Север-Юг» и является еще одним подтверждением того, что от продвижения и прогресса по различным трекам постконфликтного урегулирования не только Армения и Азербайджан, но и все региональные страны могут получить выгоду», — подчеркнул министр.
Он также отметил, что Азербайджан придает большое значение двусторонним отношениям и уделяет особое внимание отношениям с соседними странами.
«Велась совместная работа с Турцией по всем направлениям, вытекающим из Шушинской декларации, подписаны новые документы», — заявил Байрамов об отношениях с Анкарой.
Говоря об отношениях с РФ, министр уточнил: «Азербайджано-российское сотрудничество в 2022 году успешно продолжилось. Президент Ильхам Алиев совершил один официальный и много рабочих визитов в Россию. Продолжалось широкое сотрудничество между соответствующими министерствами».
Байрамов также отметил интенсивный диалог между Азербайджаном и Грузией, в рамках которого «повестка дня дружбы и сотрудничества» была широкой и «неуклонно развивающейся».
Он также упомянул об усилиях по развитию отношений и сотрудничества с Ираном, европейскими странами, США и Китаем.
«В течение года были проведены заседания межправкомиссии с каждой из пяти стран Центральной Азии», — также сообщил он.
Азербайджан в 2022 году увеличил свое дипломатическое представительство до 89 стран. Новые посольства появились в Израиле и Албании, республика назначила послов в Ватикане и Боснии и Герцеговине, добавил Байрамов.