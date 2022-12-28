Роль Баку в международных энергопоставках и транзитных перевозках в 2022 возросла: страна начала экспортировать газ в четыре европейские страны и подписала меморандум о взаимопонимании с ЕС в сфере энергетики. Об этом 27 декабря на пресс-конференции по внешнеполитическим итогам годам заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

Министр отметил: 18 июля ЕС и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в сфере энергетики: «1 октября в Софии состоялось открытие газопровода Греция-Болгария. 16 августа SOCAR и "РомГаз" подписали соглашение об экспорте газа в Румынию, с 1 января следующего года азербайджанский газ будет экспортироваться в Румынию. С этим начнется экспорт газа из Азербайджана в 4-ю европейскую страну‎»‎, —уточнил Байрамов.

Ранее на встрече с российским коллегой глава МИД Азербайджана заявил: еще одним ответвлением строящегося маршрута «‎Север-Юг»‎ из РФ в Индию могла бы стать железная дорога с территории Нахичеванской автономной республики в Иран через населенный пункт Джульфа.

«‎При удачном продвижении данного маршрута это может быть еще одним ответвлением проекта «Север-Юг» и является еще одним подтверждением того, что от продвижения и прогресса по различным трекам постконфликтного урегулирования не только Армения и Азербайджан, но и все региональные страны могут получить выгоду», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что Азербайджан придает большое значение двусторонним отношениям и уделяет особое внимание отношениям с соседними странами.

«Велась совместная работа с Турцией по всем направлениям, вытекающим из Шушинской декларации, подписаны новые документы», — заявил Байрамов об отношениях с Анкарой.

Говоря об отношениях с РФ, министр уточнил: «Азербайджано-российское сотрудничество в 2022 году успешно продолжилось. Президент Ильхам Алиев совершил один официальный и много рабочих визитов в Россию. Продолжалось широкое сотрудничество между соответствующими министерствами».

Байрамов также отметил интенсивный диалог между Азербайджаном и Грузией, в рамках которого «повестка дня дружбы и сотрудничества» была широкой и «неуклонно развивающейся».

Он также упомянул об усилиях по развитию отношений и сотрудничества с Ираном, европейскими странами, США и Китаем.

«В течение года были проведены заседания межправкомиссии с каждой из пяти стран Центральной Азии», — также сообщил он.

Азербайджан в 2022 году увеличил свое дипломатическое представительство до 89 стран. Новые посольства появились в Израиле и Албании, республика назначила послов в Ватикане и Боснии и Герцеговине, добавил Байрамов.