ПОЛИТИКА
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Немецкий бизнес ожидает ухудшение экономической ситуации в 2023 году
Объем производства в Германии в следующем году может снизиться на 0,8% и перерасти в серьезную рецессию. 30 из 49 опрошенных секторов экономики ФРГ считают, что ситуация станет хуже — Welt
Немецкий бизнес ожидает ухудшение экономической ситуации в 2023 году
Фото: Welt / Others
28 декабря 2022 г.

Энергетический кризис, война в Украине и нарушенные цепочки поставок привели к растущему пессимизму у немецких компаний: фирмы ожидают ухудшение экономической ситуации в 2023 году и задумываются о переносе производства в другие страны. Об этом пишет Welt.

«‎Немецкая экономика входит в новый год с большой неопределенностью. В первую очередь безрадостным будущий год видят представители малого и среднего бизнеса, а также энергоемкие компании‎, — уточняет издание. — Шок цен на энергоносители и неопределенная глобальная политическая ситуация явно снижают ожидания немецкой экономики на ближайший год».

По данным Института немецкой экономики (IW), которые приводит Welt, фирмы в 30 из 49 секторов экономики ФРГ ожидают ухудшения ситуации в следующем году.

«Последствия войны в Украине по-прежнему остаются огромным стресс-тестом для экономики Германии‎. Компании не ожидают, что высокие цены на энергоносители снова упадут в обозримом будущем», — приводит Welt слова экономического эксперта IW Михаэля Грёмлинга.

Опрошенные Welt ведущие экономисты ФРГ считают, что объем производства в стране в 2023 году в среднем снизится на 0,8%. Некоторые эксперты выразили опасения, что нынешний спад может перерасти в серьезную рецессию из-за энергетического кризиса.

Как ранее писал TRT на русском, свыше половины жителей Германии считают, что инфляция в стране в 2023 году продолжит расти. По даннымгазеты Handelsblatt, в перспективе на ближайшие три года большинство опрошенных немцев ожидают, что инфляция продолжит расти (35%) или останется на таком же уровне (24%). Почти треть (28%) респондентов ожидают, что темпы инфляции останутся на высоком уровне последних месяцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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