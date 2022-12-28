Китай снимает жесткие ковид-ограничения, которые действовали в стране последние три года. С 8 января приезжающие в страну не будут проходить обязательный карантин, достаточно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест. Это решение стало самым большим отходом от «политики нулевой терпимости к COVID-19» с начала пандемии. Заявление вызвало волну экономического оживления: индексы фондового рынка пошли вверх, курс доллара снизился, растут цены на нефть.

Новая надежда

По новым правилам, локдауны будут вводиться не по районам и кварталам, а в зданиях и квартирах. Люди с положительным тестом смогут оставаться на карантине дома, а не в больницах. Запрещено ограничивать передвижение людей и останавливать производство в районах с низким уровнем риска распространения вируса. При въезде в страну необходимо предоставить ПЦР-тест, сделанный за два дня до вылета. Однако пассажиров с признаками недомогания попросят сдать тест в таможенных пунктах.

Изменения вселили надежду на возобновление роста экономики КНР. Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на утренних торгах 27 декабря: японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi — на 0,33%, китайские «голубые фишки» CSI300 — на 1,07%. Кроме того, индекс Гонконгской биржи вырос более чем на 4,5%.

«Если ограничения будут постепенно сниматься, то настроение инвесторов относительно перспектив китайских акций будет улучшаться. Скорее всего, снятие ограничений будет плавным процессом, который займет несколько месяцев, поэтому динамика фондовых индексов будет также поступательной. При этом первая реакция на новость приводит к наибольшему одномоментному росту индекса рынка (3-5%), после чего темп роста рынка будет относительно стабильным», — прогнозирует в комментарии TRT на русском партнер Capital Lab Евгений Шатов.

На фоне сообщений из Пекина, а также заморозков в США котировки нефти достигли трехнедельного максимума: марка Brent торгуется на отметке $85,17, а WTI — на $80,22 за баррель. «В случае снятия ограничений и восстановления спроса на энергоносители в Китае уровень цен на нефть и другие энергоносители с высокой вероятностью увеличится, — говорит Шатов. — Однако темп их роста будет определяться скоростью восстановления мирового спроса на китайские товары. Цены на металлы будут расти медленней, так как у экспортеров накопились значительные запасы».

Стратег по глобальным рынкам JPMorgan Asset Management Чаопин Чжу в разговоре с Reuters отметил еще один положительный момент: китайские туристы возобновят путешествия, что поднимет потребительский сектор и сектор услуг за пределами КНР, в частности в Юго-Восточной Азии. По его словам, с начала пандемии количество путешественников в эти страны восстановилось лишь на 60-70%. «Этот пробел будет заполнен туристами из Китая», — предположил он.

Кроме того, отмечается рост более рисковых валют, таких как новозеландский и австралийский доллары. Они выросли сразу на 0,5% и 0,3% соответственно. Котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 103,97, этот показатель упал на 0,33%.

Мировые последствия

Весь год эксперты предупреждают о наступлении глобальной рецессии в 2023 году. Среди причин: война в Украине, ужесточение монетарной политики американского финансового регулятора, а также последствия пандемии коронавируса в Китае.

Ограничения в КНР вызвали сокращение спроса на сырье, проблемы в цепочках поставок, увеличение влияния на глобальную инфляцию, напоминает в комментарии TRT на русском начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев: «В целом факт постепенного снятия ограничений позитивен для рынков и будет отыгрываться в положительном ключе. Но экономика Китая может почувствовать эффект от снятия ограничений лишь во втором квартале будущего года».

Восстановление китайской экономики в любом случае будет растянуто во времени, также утверждает Шатов. Но даже частичный уход от политики «нулевой терпимости» будет стимулировать ускорение роста ВВП в Поднебесной, который, по словам аналитика, может составить, при условии новых вспышек коронавируса, около 4,2-4,7%.

«При этом темпы роста глобальной экономики в существенной степени зависят от динамики ВВП Китая. Согласно оценкам МВФ, в 2023 году КНР может обеспечить 30%-й вклад в рост мирового ВВП. Таким образом, при условии слабости китайской экономики можно ожидать большего давления на темпы глобального роста», — предупредил Шатов.

Снятие ограничений будет иметь последствия и для российской экономики: Пекин может нарастить объемы поставок энергоносителей из России, голубые фишки сектора энергетики прибавят в цене, а именно они являются основными драйверами фондового рынка страны.

«С другой стороны, быстрое восстановление китайского импорта в РФ может привести при прочих равных условиях к укреплению рубля, что отрицательно скажется на экспортерах, издержки которых увеличатся, — подчеркивает аналитик. — Таким образом, восстановление спроса в Китае положительно скажется на сырьевиках и негативно повлияет на восстановление промышленного производства несырьевых товаров в РФ, поскольку китайские товары продолжат экспансию на российский рынок».

Примечательно, что смягчение ковид-ограничений происходит на фоне резко роста числа случаев заражения в стране. 23 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на документ Национальной комиссии здравоохранения сообщило о том, что только за 20 декабря в Китае могли заразиться COVID-19 почти 37 млн человек. Это самая крупной вспышка в мире с начала пандемии.

По словам Шатова, если КНР вернется к практике ужесточения карантинных мер, то китайская экономика столкнется с дефицитом товаров для конечных потребителей и всплеском потребительской инфляции в других регионах. Так или иначе, конечный эффект будет зависеть от длительности карантина и его формата. Пока же предпосылок к введению в стране жесткой изоляции нет.