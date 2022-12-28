Ученые Питтсбургского университета в США разработали анализ крови для диагностики болезни Альцгеймера. Тест сможет заменить дорогостоящее сканирование головного мозга или болезненную люмбальную пункцию, при которой образец спинномозговой жидкости берется из нижней части спины. Об этом пишет Guardian со ссылкой на пресс-службу университета Питтсбурга.

В случае подтверждения тест может обеспечить более быструю диагностику заболевания, а это означает, что лечение можно будет начать раньше, уточняет издание.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции, но ее диагностика остается сложной задачей, особенно на ранних стадиях заболевания.

Сейчас врачи могут обнаруживать три различных маркера болезни: аномальные накопления амилоидных и тау-белков, а также нейродегенерацию — медленную и прогрессирующую потерю нейронных клеток в определенных областях мозга. Это можно сделать с помощью комбинации МРТ мозга и анализа спинномозговой жидкости (люмбальная пункция).

Однако последний способ может быть болезненным: люди испытывают головные боли или боли в спине после процедуры, в то время как МРТ головного мозга стоит дорого и требует много времени для планирования, пишет Guardian.

Профессор Томас Карикари из Университета Питтсбурга, участвовавший в исследовании, заявил: «Многие пациенты, даже в США, не имеют доступа к МРТ и ПЭТ-сканерам. Доступность [диагностики заболевания] остается серьезной проблемой».

Разработка надежного анализа крови для выявления болезни станет важным шагом вперед.

«Анализ крови дешевле, безопаснее и проще в проведении, и он может повысить клиническую уверенность в диагностике болезни Альцгеймера и отборе участников для клинических испытаний и мониторинга заболевания», — отметил профессор Карикари.

Хотя современные анализы крови могут точно выявлять аномалии в амилоидных и тау-белках, обнаружить маркеры повреждения нервных клеток, характерные для головного мозга, оказалось сложнее. Карикари и его коллеги по всему миру сосредоточились на разработке анализа крови на основе антител, которые выявляли бы особую форму тау-белка — мозгового тау, специфичного для болезни Альцгеймера.

Ученые Питтсбургского университета проверили анализ на 600 пациентах с различными стадиями болезни Альцгеймера и обнаружили: уровни белка хорошо коррелируют с уровнями тау в спинномозговой жидкости и помогают надежно отличить болезнь Альцгеймера от других нейродегенеративных заболеваний. Уровни белка также тесно связаны с тяжестью амилоидных бляшек и клубков тау в тканях мозга людей, умерших от болезни Альцгеймера.

Следующим шагом будет проверка теста на более широком круге пациентов, в том числе с учетом разного расового и этнического происхождения.

По текущим оценкамВсемирной организации здравоохранения, болезнью Альцгеймера и прочими формами деменции в мире страдают более 55 млн человек. К 2030 году эта цифра может вырасти до 75 млн.