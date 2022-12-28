В Буэнос-Айресе дерево упало на посетителей ботанического сада

В Буэнос-Айресе на группу посетителей Японского сада неожиданно упала ветка дерева. Не все люди успели отбежать. В результате два человека пострадали. Сады Буэнос-Айреса считаются крупнейшими в мире за пределами Японии. Местные жители приходят сюда полюбоваться сакурой, японским кленом кацура и цветущей азалией. #trtнарусском #буэнос-айрес #дерево #ботаническийсад #трт #новости