ПОЛИТИКА
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В Буэнос-Айресе дерево упало на посетителей ботанического сада
В Буэнос-Айресе на группу посетителей Японского сада неожиданно упала ветка дерева. Не все люди успели отбежать. В результате два человека пострадали. Сады Буэнос-Айреса считаются крупнейшими в мире за пределами Японии. Местные жители приходят сюда полюбоваться сакурой, японским кленом кацура и цветущей азалией. #trtнарусском #буэнос-айрес #дерево #ботаническийсад #трт #новости
дерево / Others
28 декабря 2022 г.
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