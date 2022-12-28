Высокая инфляция и потенциальный дефицит энергии приведут к сокращению производства и росту безработицы в еврозоне уже в следующем году. Почти 90% из 37 экономистов, опрошенных Financial Times (FT), заявили, что единая валютная зона уже находится в рецессии, и спрогнозировали сокращение ВВП региона.

Темные времена

Европа пережила худший из своих энергетических кризисов, отмечают опрошенные FT экономисты. Теплая осень позволила сохранить мощности газохранилищ, но риски на будущий год остаются: к истощению запасов может привести аномально холодная зима и сокращение поставок из России, считает экономист Morgan Stanley Кьяра Зангарелли.

Европейским странам удалось снизить свою зависимость от российского газа, обратившись к Норвегии, США и Ближнему Востоку, а также переключившись на альтернативные источники энергии. Но полностью компенсировать выпавшие объемы будет проблематично. Вопрос «о поставках энергоресурсов на этот период все еще открыт», заявил главный экономист международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Сильвейн Бройер.

Высокая инфляция и дефицит энергоресурсов спровоцируют дальнейшее сокращение производства и ухудшение ситуации на рынке труда. В результате экономика еврозоны в 2023 году сократится чуть менее чем на 0,01%. Эта оценка пессимистичнее прогнозов Еврокомиссии и Европейский центральный банк (ЕЦБ), которые ожидают рост на 0,3% и 0,5% соответственно.

При этом инфляция в еврозоне в период с января по октябрь достигла 10,6%, превысив в пять раз целевой показатель в 2%. 15 декабря ЕЦБ в четвертый раз подряд повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 2,5%.

Профессор экономики Университета Луиса в Риме Марчелло Мессори заявил, что дальнейшее повышение процентных ставок ЕЦБ для противодействия «чрезмерной инфляции», вызванной шоком в сфере энергоснабжения, приведет к серьезной рецессии в экономике.

Рост цен уже сильно ударил по Германии, где инфляция достигла двузначных показателей впервые с момента введения евро в 1999 году. В сентябре цены на энергоносители в стране выросли к году на 43,9%, продукты питания подорожали на 18,7%.

От химии до металлургии

Из-за высоких цен на электроэнергию в Евросоюзе массово закрывают заводы. В сентябре в Словакии свернул производство алюминиевый завод Slovaco — главный поставщик металла в Европе. Без работы остались 300 штатных сотрудников и более тысячи работников из компаний-субподрядчиков. Производство алюминия в Европе упало до самого низкого уровня с 1970-х годов, сообщает агентство Bloomberg.

Энергокризис больно ударил по химической промышленности и производителям удобрений. В Великобритании закрылся завод Ince — один из крупнейших на рынке азотных удобрений. На две недели останавливался румынский гигант Chimcomplex, продукция которого применяется в изготовлении тысячи изделий: от полиуретановых подошв для обуви и до гибридных автомобильных аккумуляторов.

Под серьезной угрозой оказалась немецкая металлургия. Высокие цены на электроэнергию делают производство дорогим и неконкурентоспособным. 2 сентября о приостановке работы объявил один из крупнейших производителей стали ArcelorMittal. Это коснулось предприятий в Бремене и Гамбурге.

Транснациональная горно-металлургическая корпорация Glencore также сообщила, что с 1 ноября приостановит работу цинкового завода Nordenham в Германии. Его мощности составляют до 165 тысяч тонн рафинированного цинка и цинковых сплавов в год.

6 октября немецкий производитель аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH объявил, что сократит производство на 20% из-за растущих цен на газ. «Больше нет смысла производить аммиак при таком уровне цен. Нам грозит полная остановка производства, если правительство не вмешается», — прокомментировал решение гендиректор компании Петр Цингр.

В тот же день в Великобритании объединение, включающее энергозатратные производства Energy Intensive Users Group (EIUG) попросило правительство принять чрезвычайные меры для нивелирования растущих цен. В противном случае предприятиям придется закрыться уже этой зимой, предупредили представители EIUG.

Затянуть пояса

По всем признакам будущий год для Европы закончится с отрицательными темпами роста, тем, что называется рецессией, говорит финансовый аналитик Михаил Беляев: «Во-первых, экономике будет очень трудно работать из-за издержек по энергетическим затратам. Будет развиваться инфляция. Это, в свою очередь, снизит покупательную способность населения, что тоже затормозит возможности развития экономики».

На протяжении всего 2022-го газ в Европе торговался на отметке более тысячи долларов за кубометр. После введения потолка цен на газ на европейских площадках котировки начали постепенно опускаться и уже к 27 декабря достигли $870 за тысячу кубов.

«Летом еще засуха была, гидростанции не работали, множество атомных энергоблоков было остановлено, поскольку сложно было их охлаждать. Есть глобальный дефицит нефти и газа, они достаточно дорогие. Европа вернулась к углю, что увеличило на него спрос, а значит, и цену. В итоге началась инфляция. Центробанки принялись поднимать ставку, кредиты стали дорогими, их никто не берет, и экономика начала снижаться», — поясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, в большей степени пострадает экономика Германии, поскольку в стране хорошо развита химическая отрасль: «Десятилетиями они покупали сначала советский, потом российский газ. И на дешевом сырье выстраивали свою промышленность. Сейчас этого нет».

Он отметил, что многие предприятия либо сокращают, либо останавливают производство. Европейские лидеры пытаются затормозить эти процессы: национализируют компании, субсидируют потребителей, предоставляют льготные кредиты энергетическим компаниям от государственных банков. «То есть много чего делали, но это вылилось в огромную сумму», — говорит Юшков.

При этом главные трудности ждут ЕС в 2023-м, продолжает эксперт. Из-за коронавирусных ограничений Китай сократил потребление энергоресурсов. Однако экономика КНР постепенно восстанавливается, и он будет конкурировать с Европой за поставки газа.

Однако, по словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в будущем году Европе удастся сократить потребление российских энергоресурсов до минимума. В частности, уже сейчас возрождается работа АЭС, которые массово закрывались после аварии на Фукусиме в 2011 году. Кроме того, в ЕС есть собственные гидроэлектростанции и месторождения ископаемого топлива.

В следующем году проблема нехватки ресурсов останется, поскольку на это требуется масштабные инвестиции и в инфраструктуру. Но через несколько лет это вполне возможно, и тогда экономика начнет восстанавливаться.