Председатель правления крупнейшего российского экспортера газа «‎Газпрома»‎ Алексей Миллер 28 декабря заявил о начале практической реализации проекта газового хаба в Турции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление компании.

«‎‎Сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации‎»‎, — заявил Миллер на предновогоднем селекторном совещании «‎Газпрома»‎.

По его словам, проект газораспределительного центра в Турции «‎‎позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа»‎.

При этом Миллер уточнил: морские газопроводы между РФ и Турцией — «‎Турецкий поток»‎ и «‎Голубой поток»‎ — «‎работают без нареканий»‎.

10 декабря глава «‎Газпрома»‎ посетил Стамбул, где провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В центре обсуждения были поставки газа из России для потребителей в республике и создание газового хаба в Восточной Фракии, уточняетофициальный Telegram-канал «‎Газпрома»‎.

Как ранее сообщал TRT на русском, 4 декабря турецкий лидер уточнил: Анкара ведет подготовительные работы для запуска предложенного Россией газового хаба.

«Как вы знаете, [президент России Владимир] Путин выдвинул проект газового хаба в Турции для перераспределения газа в Европу. Мы сейчас готовимся к этому», — сказал турецкий лидер.

12 октября Владимир Путин заявил, что Москва может перенаправить транзит газа из поврежденных ниток газопровода «Северный поток» в Турцию по «Турецкому потоку».

С октября «Турецкий поток» остается единственным трубопроводом, по которому поставляется значительное количество российского газа в Европу. Но эта ветка не сможет заменить газопроводы «Северного потока» через Балтийское море, поскольку выпадающие объемы превосходят пропускную мощность «Турецкого потока». Суммарная мощность последнего — 31,5 млрд кубометров.

«Мы могли бы рассмотреть вопрос о строительстве еще одного газопровода и создании газового хаба в Турции для продажи в третьи страны, особенно в Европу», — заявил Путин.

19 октября президент Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании в кратчайшие сроки международного газового хаба в Турции.