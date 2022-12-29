ТУРЦИЯ
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Министры обороны Турции и Сирии провели переговоры впервые с 2011 года
Встреча руководителей силовых ведомств прошла в Москве. Главной темой обсуждения стало урегулирование сирийского кризиса. Это первый контакт Анкары и Дамаска на столь высоком уровне с начала гражданской войны в Сирии
Министры обороны Турции и Сирии провели переговоры впервые с 2011 года
Фото: TRT World / Others
29 декабря 2022 г.

Министры обороны Турции, Сирии и РФ 27 декабря встретились в Москве, чтобы обсудить сирийский кризис. Об этом сообщает телеканал TRT World со ссылкой на заявление турецкого Минобороны. Это первая подобная встреча представителей Турции и Сирии на столь высоком уровне с 2011 года, уточняет канал.

С турецкой стороны в переговорах участвовали министр обороны страны Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации страны (MIT) Хакан Фидан. Политики встретились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и министром обороны сирийского режима Махмудом Аббасом, а также начальниками разведок обеих стран.

В ходе встречи обсуждались сирийский кризис, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе с террористическими организациями на сирийской территории, передает TRT World.

В заявлении Минобороны Турции говорится, что встреча была конструктивной, было решено, что такие трехсторонние переговоры будут продолжать обеспечивать и поддерживать стабильность в Сирии и регионе.

«Обсуждены пути решения сирийского кризиса и проблемы беженцев, а также совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками в Сирии», — говорится в отдельном заявлении Минобороны России.

Встреча состоялась после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в середине декабря заявил, что мог бы встретиться с лидерами России и Сирии.

«В настоящее время мы хотим сделать шаг с Сирией и Россией как трио. Для этого сначала должны собраться вместе наши разведывательные организации, затем должны встретиться наши министры обороны, а затем наши министры иностранных дел», — заявил тогда Эрдоган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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