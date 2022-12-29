ФРГ не сможет выполнить план министра экономики Роберта Хабека по выработке 80% электроэнергии за счет возобновляемых источников к 2030 году. Об этом пишет газета Bild. По словам опрошенных изданием экспертов, план министра «обречен на провал».
Большинство опрошенных газетой исследователей считают, что поставленная министром цель недостижима. Во многом потому, что в 2022 году в Германии застопорилось расширение ветроэнергетики: в этом году по всей ФРГ было установлено лишь 200 ветряных турбин — намного меньше, чем планировалось, уточняет Bild. Утверждение таких турбин по-прежнему занимает долгие годы из-за бюрократических проволочек, отмечает газета.
Кроме того, в стране не хватает энергохранилищ, чтобы обеспечивать зеленой энергетикой жителей ФРГ в дни без ветра и солнца — основной акцент в плане министра Хабека делался именно на ветряную и солнечную энергетику.
Чтобы план министра по зеленому переходу удался и чтобы ФРГ могла обеспечивать 80% энергетики за счет альтернативных источников, страна должна строить как минимум шесть ветряных турбин в день мощностью 4,2 МВт каждая в последующие шесть лет. При этом за последние девять лет (с 2010 по 2011 годы) в Германии устанавливали в среднем три-четыре ветряные турбины в день (мощностью всего 2,8 МВт каждая).
С 2001 по 2022 годы в ФРГ были введены в строй турбины мощностью 56 ГВт. За последующие семь лет для реализации плана Хабека нужно добавить еще 59 ГВт. Заявленная министром цель — вырабатывать за счет ветряных установок как минимум 115 ГВт к 2030 году. Это значит, что каждый год правительству нужно будет добавлять почти 9 ГВт дополнительной мощности, отмечает Bild.
В конце ноября министр экономики Германии заявил, что планирует предоставить компаниям в энергоемких отраслях, таких как химическая и металлургическая промышленность, 15-летние контракты на федеральные субсидии, если они сократят выбросы углерода в своем производстве.
Механизм, называемый «углеродные контракты на разницу», направлен на то, чтобы эти отрасли перешли с с угля, нефти и природного газа на водород — его рассматривают как более практичную и экологичную альтернативу.
Как ранее писалTRT на русском, германская экономика не справляется с целевым нормативом экономии газа. При нормативном показателе в 20% удается обеспечивать только 12% экономию.