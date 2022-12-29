ФРГ не сможет выполнить план министра экономики Роберта Хабека по выработке 80% электроэнергии за счет возобновляемых источников к 2030 году. Об этом пишет газета Bild. По словам опрошенных изданием экспертов, план министра «‎‎обречен на провал».

Большинство опрошенных газетой исследователей считают, что поставленная министром цель недостижима. Во многом потому, что в 2022 году в Германии застопорилось расширение ветроэнергетики: в этом году по всей ФРГ было установлено лишь 200 ветряных турбин — намного меньше, чем планировалось, уточняет Bild. Утверждение таких турбин по-прежнему занимает долгие годы из-за бюрократических проволочек, отмечает газета.

Кроме того, в стране не хватает энергохранилищ, чтобы обеспечивать зеленой энергетикой жителей ФРГ в дни без ветра и солнца — основной акцент в плане министра Хабека делался именно на ветряную и солнечную энергетику.

Чтобы план министра по зеленому переходу удался и чтобы ФРГ могла обеспечивать 80% энергетики за счет альтернативных источников, страна должна строить как минимум шесть ветряных турбин в день мощностью 4,2 МВт каждая в последующие шесть лет. При этом за последние девять лет (с 2010 по 2011 годы) в Германии устанавливали в среднем три-четыре ветряные турбины в день (мощностью всего 2,8 МВт каждая).

С 2001 по 2022 годы в ФРГ были введены в строй турбины мощностью 56 ГВт. За последующие семь лет для реализации плана Хабека нужно добавить еще 59 ГВт. Заявленная министром цель — вырабатывать за счет ветряных установок как минимум 115 ГВт к 2030 году. Это значит, что каждый год правительству нужно будет добавлять почти 9 ГВт дополнительной мощности, отмечает Bild.

В конце ноября министр экономики Германии заявил, что планирует предоставить компаниям в энергоемких отраслях, таких как химическая и металлургическая промышленность, 15-летние контракты на федеральные субсидии, если они сократят выбросы углерода в своем производстве.

Механизм, называемый «углеродные контракты на разницу», направлен на то, чтобы эти отрасли перешли с с угля, нефти и природного газа на водород — его рассматривают как более практичную и экологичную альтернативу.

Как ранее писалTRT на русском, германская экономика не справляется с целевым нормативом экономии газа. При нормативном показателе в 20% удается обеспечивать только 12% экономию.