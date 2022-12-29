Турция может стать мировым центром альтернативной энергетики и одним из крупнейших ее экспортеров. Об этом в интервью турецкой газете Hürriyet заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

«Турция быстро продвигается вперед в области производства возобновляемой энергии. Страна очень быстро растет в области возобновляемых источников энергии, и этот рост будет продолжаться», — отметил глава МЭА.

«О статусе Турции как альтернативы в энергетике много говорят. Настало время стать такой альтернативой в энергетике. По мере того, как Европа укрепляется в области возобновляемых источников энергии, Турция может стать одним из самых важных [ее] производителей. Мы достигли этого в автомобилестроении. Если мы посмотрим на достигнутую точку, кажется, что это произойдет и в сфере возобновляемых источников энергии», — уточнил Бироль.

По его оценке, в ближайшем будущем еще одним важным источником энергии станет водород, но для этого «как частному, так и государственному секторам необходимо предпринять быстрые шаги».

«Общественная сторона должна давать больше стимулов. Водородная [энергетика] будет следовать за солнечной и ветряной. Впереди долгий путь, могут быть замедления, но путь свободен. Это будет важная альтернатива как в Турции, так и в мире», — констатировал Бироль.

Ранее в беседе с агентством «Анадолу» глава МЭА заявил: к 2027 году глобальная мощность возобновляемых источников энергии должна удвоиться, увеличившись на 2400 гигаватт. Это, по его словам, соответствует мощности, добавленной за последние 20 лет, и эквивалентно текущей общей установленной мощности Китая.

Во многом такой рост вызван соображениями безопасности поставок и снижением затрат на возобновляемые источники энергии. Они стали основными движущими силами этого беспрецедентного увеличения мощности альтернативной энергетики.

Говоря о годовом отчете МЭА «Возобновляемые источники энергии 2022», Бироль подчеркнул: прогнозируемый рост возобновляемых источников энергии сейчас на 30% выше, чем ожидалось год назад.

По данным МЭА, в течение следующих пяти лет на возобновляемые источники энергии будет приходиться более 90% мирового роста производства электроэнергии, и к началу 2025 года он станет крупнейшим источником электроэнергии, обогнав уголь.

«Есть две основные движущие силы этого беспрецедентного роста. Первая — все больше стран рассматривают возобновляемые источники энергии не только как экологически безопасные, но и как очень важный фактор безопасности энергоснабжения. Вторая причина — более низкие затраты на возобновляемые источники энергии, которые более выгодны по сравнению с ископаемым топливом. Возобновляемые источники энергии стали экономически выгодными», — пояснил Фатих Бироль.