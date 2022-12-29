Бразильскому рыбаку удалось выжить в открытом океане благодаря бую

Когда Дейвид Соарес не вернулся домой с рыбалки, его семья начала поиски. Пропавшего без вести бразильского рыбака нашли через два дня в открытом океане. Все это время он находился на сигнальном буе, ожидая помощи. Как мужчина рассказал позже, его катер перевернулся во время шторма. Чтобы добраться до сигнального буя, он плыл 4 часа. #trtнарусском #бразилия #океан #сигнальныйбуй #буй #рыбак #соарес #рыбаки #трт #новости