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Бразильскому рыбаку удалось выжить в открытом океане благодаря бую
Когда Дейвид Соарес не вернулся домой с рыбалки, его семья начала поиски. Пропавшего без вести бразильского рыбака нашли через два дня в открытом океане. Все это время он находился на сигнальном буе, ожидая помощи. Как мужчина рассказал позже, его катер перевернулся во время шторма. Чтобы добраться до сигнального буя, он плыл 4 часа. #trtнарусском #бразилия #океан #сигнальныйбуй #буй #рыбак #соарес #рыбаки #трт #новости
Бразильскому рыбаку удалось выжить в открытом океане благодаря бую / Others
29 декабря 2022 г.
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