Turkish Airlines в 2022 году перевезли более 72 млн пассажиров и ожидают, что в следующем году их число вырастет до 88 млн. Об этом в интервью агентству «Анадолу» заявил председатель правления авиакомпании Ахмет Болат.

Он уточнил: в 2023 году Turkish Airlines планирует инвестировать $3,8 млрд и ожидает увеличение пропускной способности примерно на 17-20%.

По словам Болата, флагманский авиаперевозчик Турции планирует увеличить количество самолетов в своем парке до 427 к концу 2023 года — сейчас у авиакомпании 396 бортов.

Помимо этого до 2024 года Turkish Airlines рассчитывает стать шестым по стоимости авиабрендом в мире. По словам Ахмета Болата, сейчас с рыночной стоимостью более €10,6 млрд флагманский авиаперевозчик Турции занимает 10-е место среди самых дорогих авиакомпаний в мире.

Глава компании также уточнил: запуск нового аэропорта Стамбула в 2018 году также способствовал росту и укреплению Turkish Airlines, поскольку новая воздушная гавань решила проблему недостаточной пропускной способности.

«Аэропорт Стамбула имеет пропускную способность более 120 взлетов и посадок в час. Новый аэропорт был необходим для нашего роста», — отметил Болат.

Компания объявила о чистой выручке в размере $2,25 млрд за первые три квартала этого года, что в пять раз больше, чем за тот же период 2019 года.

«Это самая большая цифра в истории Turkish Airlines и европейской авиации благодаря стратегиям, которые мы реализовали во время пандемии», — подчеркнул глава перевозчика.

«Мы спрогнозировали бум спроса на поездки после пандемии и поэтому составили соответствующие планы, например, сохранение нашей рабочей силы», — пояснил он.

«Это дало нам большое преимущество, когда были сняты ограничения на поездки», — добавил он, отметив, что большинство других европейских авиакомпаний были застигнуты врасплох. Начало летнего сезона и увеличение объема международных авиаперевозок в странах Европы вызвали кризис во многих аэропортах континента, где из-за COVID-19 был сокращен персонал и бастовали сотрудники.

Болат подчеркнул: у Turkish Airlines в этом году увеличилось количество пассажиров, летающих прямыми и трансферными рейсами, особенно на дальних маршрутах. В следующем году авиакомпания планирует запустить рейсы в Сидней и Мельбурн, добавил глава авиаперевозчика.

«Рост числа наших пассажиров также связан с увеличением числа туристов, прибывающих в Турцию», — обратил внимание председатель правления Turkish Airlines.

Согласно данным Министерства культуры и туризма Турции, количество иностранных туристов, посетивших страну за первые 11 месяцев года, выросло на 84,8% в годовом исчислении до 42,2 млн.

Как ранее писал TRT на русском, доходы туристической отрасли Турции в 2022 году выросли на 14% по сравнению с показателями 2019 года и превысили $44 млрд.

Согласно Стратегии развития туризма, в 2023 году Турция рассчитывает принять до 75 млн туристов, а запланированный доход от туризма должен превысить $65 млрд.