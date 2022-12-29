Несмотря на то, что 2015 год, когда Европа трубила о беспрецедентном миграционном кризисе, давно позади, проблема все еще стоит остро. Миграционная волна растет на фоне множества проблем.

Причем конфликт в Украине стал лишь одним из многих факторов, влияющим на ситуацию. При этом ЕС сталкивается с теми же сложностями в выработке единого подхода, как и на протяжении прошлых лет.

Глубина проблемы

Согласно данным пограничного агентства ЕС, за первую половину 2022 года в Европу незаконном прибыли 114 720 мигрантов. Это на 84% больше, чем в прошлом году.

При этом статистика далеко не полная — многие мигранты, наверняка, не были обнаружены. Количество попыток проникнуть в ЕС через западные Балканы выросло почти на 200%. Ожидается, что в этом году Ла-Манш на лодках пересекут около 60 000 человек, что вдвое больше, чем в 2021 году.

При этом эти цифры не включают миллионы украинцев, которые с февраля просили убежища в ЕС. Большинство из нелегальных беженцев и экономических мигрантов, незаконно пересекающих границы Европы, прибывают из Сирии, Афганистана, Ирака, Беларуси, Бангладеш, Египта и стран Африки южнее Сахары.

Одной из важных причин нового витка миграционной проблемы стал выход США из Афганистана и ухудшение ситуации в этой стране. К этому добавляются сохраняющиеся экономические проблемы в Африке и обострение климатической ситуации. Наконец, новым фактором стал мировой продовольственный кризис, нарастающий на фоне конфликта в Украине.

Иными словами, проблема будет стоять остро и миграция в Европу продолжит расти независимо от того, как будет развиваться ситуация на военных фронтах. В то же время, как отмечаютаналитики, в случае продолжения военных действий в Украине может быть поставлен новый рекорд по числу мигрантов, прибывающих в ЕС.

Готовность Европы

Готовы ли ЕС и Великобритания к новой проблеме миграции? Похоже, что нет. Последние слаженные коллективные меры были приняты с миграционным пактом 2020 года, который учредил «механизм добровольной солидарности».

Однако и эти шаги были ограниченными, расплывчато сформулированными и не имели единодушной поддержки. Как и в 2015 года, когда миграционный кризис достиг пика, Австрия, Венгрия, Польша и другие страны отказываются делать больше, чтобы помочь государствам, находящимся на первой линии принятия мигрантов, таким как Греция, Италия, Мальта, Кипр и Испания.

Как сообщает гуманитарная организация Oxfam, упомянутый механизм позволил странам уклоняться от своих обязанностей и не смог создать легальные маршруты миграции. Вместо этого на деле было предложено продолжать полагаться на пограничный надзор, центры содержания под стражей и физические барьеры, такие как недавно построенная стена на границе Польши с Беларусью.

Результатом такой политики станут перегруженные центры приема мигрантов, переполненные лагеря, рост отказов в приеме прибывающих на границах и еще больше людей, остающихся в подвешенном состоянии, говорят в организации.

Критики также указывают на вопиющие двойные стандарты в щедром отношении ЕС к украинцам по сравнению с прибывающими из других государств.

По мере того, как миграция снова растет, возрастает риск негативных общеевропейских политических последствий. Подобным примером стала Италия, где ультраправые политики из «Братьев Италии», стремясь повторить успех «Альтернативы для Германии», успешно воспользовались проблемой миграции на досрочных выборах в сентябре 2022 года.

Правительства ЕС и Великобритании должны действовать быстро, чтобы избежать повторения гуманитарного кризиса 2015 года. Все помнят примеры 2014 года, когда в европейских морях пропали без вести более 24 тыс. человек, которые стремились проникнуть в Европу. При этом только в ноябре 2021 года в Ла-Манше за один день утонули 27 человек.

Туманное будущее

Важно, что нынешняя ситуация не имеет простого выхода в долгосрочной перспективе. Лодки не перестанут прибывать, а морские границы Европы слишком велики, чтобы полностью их контролировать.

Несмотря на декларацию намерений реформировать правила миграции и предоставления убежища, ЕС отвлекается на другие проблемы, которые кажутся более насущными в настоящий момент, такие как конфликт вокруг Украины.

Специалисты убеждены, в нынешней ситуации Европа не сможет уделить достаточно внимания для разработки и особенно реализации общей политики, способной справиться с нелегальной миграцией.

Сохраняющиеся разногласия по вопросу миграции были отчетливо видны на встрече министров внутренних дел в Люксембурге, состоявшейся в июне. В частности там обсуждался механизм, в соответствии с которым мигранты, спасенные в Средиземном море, будут приняты отдельными государствами, а другие будут оказывать им финансовую помощь. Однако крайне маловероятно, что такие страны, как Венгрия и Польша, согласятся на подобное предложение, даже если этот шаг обещает частично разрешить существующие проблемы.

Тем временем миграционные потоки не прекратятся, хотя зима приведет к относительному снижению наплыва людей, отправляющихся в ЕС через Средиземное море. И пусть политики некоторых стран, вроде Италии, громко заявляют о мигрантах и желании разобраться с этим вопросом. Реально справиться с проблемой, особенно усилиями одной отдельной страны невозможно.

Изменение климата оказывает неослабевающее давление на многочисленные африканские страны. В какой-то момент внутриконтинентальное миграционное движение может привезти к взрыву по различным миграционным маршрутам, ведущим в Европу.

Такое развитие событий неизбежно изменит текущее политическое, социальное и экономическое равновесие. Даже если ЕС сделает сегодня все возможное, чтобы справиться с миграционными потоками, ему все равно придется столкнуться с фундаментальными причинами самой эмиграции: конфликтами, экономическим спадом и безжалостной силой изменения климата.