В ходе ознакомления с учебниками нового поколения для 1–4 классов президент понаблюдал за показательным уроком, на котором было продемонстрировано применение международных методик на практике. В частности, было продемонстрировано эффективное использование гаджетов в учебном процессе. Подобное их применение позволяет осваивать знания в игровой форме и превращает в полезный инструмент.

Обращаясь к присутствующим, Шавкат Мирзиёев рассказал об инициативах в Новом Узбекистане, особенно об усилиях по доведению образовательных реформ до самых отдалённых районов страны. «Прежде всего нам нужно поднять авторитет педагога. Стоит сказать, что мы 20 лет не обращали внимания на учителей. Кто от этого проиграл? Конечно, мы! Ведь каждый человек, вверяя своего ребенка учителю, вверяет ему и своё будущее, — сказал глава государства», - сказал президент.

Был также затронут и вопрос достойной оплаты педагогов. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что зарплату учителям уже повысили, но останавливаться на этом не будут и, как только будет возможность, увеличат её ещё.

Особо Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность образования для девочек: «Кто воспитывает детей? Женщины, конечно. Вот почему мы должны давать образование нашим дочерям и матерям. Так мы дадим образование обществу».

Президент поднял и такую тему, как навыки и компетенции самих педагогов: «Сегодня мы говорим о повышении качества образования и новых учебниках. Это необходимо, так как в нынешнюю эпоху глобализации мы еще сильнее осознаем, насколько важно обучение для развития будущего поколения. Но кто же доведет эти новые учебники до наших детей? Конечно, учитель»!

При этом президент сказал, что в будущей учебной программе могут быть сокращены невостребованные предметы, а вместо них введены актуальные.

В заключение Шавкат Мирзиёев призвал отказаться от идеи о том, что «дети испортились». «Давайте зададим себе вопрос: «Что мы сделали, чтобы они стали лучше?! Ведь они наши дети». Мы должны сплотиться и вместе думать о будущем Узбекистана», — сказал он.

Вопрос качества обучения глава государства поднимал и ранее, обращал внимание на необходимость модернизации системы образования и внедрения в учебный процесс передовых технологий.