С начала российского вторжения в Украину богатейшие люди РФ потеряли свыше $93 млрд, при этом почти половину этой суммы — $46,6 млрд — олигархи потеряли в первый день начала войны России в Украине 24 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Еще $47 млрд российские миллиардеры потеряли после введения антироссийских санкций со стороны США, ЕС, Великобритании и Канады, уточняет издание.

«‎Санкции Запада практически отрезали бизнес-магнатов из России от контроля над активами на Западе. Суперяхты задержаны, лондонский рынок элитной недвижимости готовится к спаду, а Роман Абрамович объявляет о продаже футбольного клуба «Челси» из Премьер-лиги‎», — пишет Bloomberg о первых днях войнах и потерях российских миллиардеров.

К началу ноября, по данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), потери богатейших российских предпринимателей составили $83,4 млрд. В этом списке всего 25 россиян. Больше всего средств, по состоянию на прошлый месяц, потеряли совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко ($8,35 млрд) и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($8 млрд).

Всего в 2022 году, как отмечает Bloomberg, потери богатейших людей мира «‎были ошеломляющими»‎ — за 12 месяцев состояние 500 самых богатых людей из списка BBI уменьшилось на $1,4 трлн долларов. В частности, владелец Tesla Илон Маск за год потерял $138 млрд, уточняет агентство.

Главные причины такого масштаба потерь у миллиардеров из списка Bloomberg — высокая инфляция и агрессивное ужесточение политики центробанков стран Запада. Год запомнился «‎‎драматическим сокращением для группы миллиардеров, чьи состояния выросли до непостижимых высот в эпоху легких денег во время COVID‎»‎, пишет Bloomberg.

В большинстве случаев, чем больше рост, тем драматичнее падение: уже упомянутый Илон Маск, владелец Amazon Джефф Безос, основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао и глава Facebook Марк Цукерберг в сумме потеряли свыше $392 млрд.