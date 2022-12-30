Центральный банк Турции 29 декабря провел первые тестовые транзакции с использованием цифровой турецкой лиры (CBDC). Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление ЦБ.

В 2023 году ЦБ планирует перевести транзакции с цифровой лирой на продвинутую стадию и проведет пилотные тесты с широким участием, включив в испытания банки и компании, занимающиеся финансовыми технологиями.

«В первом квартале 2023 года ЦБ Турции продолжит свои пилотные испытания замкнутого цикла, проводимые с заинтересованными сторонами в технологической сфере. Результаты испытаний будут обнародованы в комплексном отчете об оценке», — говорится в сообщении центрального банка.

Там также уточнили, что исследования правового аспекта цифровой турецкой лиры «показывают: цифровая идентификация имеет жизненно важное значение для проекта‎»‎.

«‎‎Поэтому исследования технологических требований и экономических и правовых рамок цифровой турецкой лиры будут приоритетными в течение 2023 года», — подчеркнули в банке.

В октябре Управление президентской стратегии и бюджета Турции представило годовую программу на 2023 год, которая включала обсуждение CBDC — цифровая лира будет интегрирована с цифровой идентификацией и платежной системой FAST.

Как уточняет портал Yahoo Finance, ЦБ Турции уже много лет работает над собственной цифровой валютой или CBDC. Такого рода денежные средства — это цифровые активы, поддерживаемые центральным банком, они сильно отличаются от биткойнов и эфириума. Во многом потому, что они централизованы: их контролирует центральная власть — правительство или центральный банк страны.

В отличие от CBDC, биткойн и многие другие цифровые активы децентрализованы: никто не контролирует их, а их реестр транзакций поддерживается и проверяется распределенной сетью валидаторов, поясняет Yahoo Finance.