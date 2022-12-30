ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Центробанк Турции провел первые транзакции с цифровой лирой
В 2023 году ЦБ планирует сделать платформу цифровой валюты доступной для отдельных банков и компаний из финансового сектора для дальнейшего расширения сферы применения лиры
Центробанк Турции провел первые транзакции с цифровой лирой
Фото: Reuters / Reuters
30 декабря 2022 г.

Центральный банк Турции 29 декабря провел первые тестовые транзакции с использованием цифровой турецкой лиры (CBDC). Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление ЦБ.

В 2023 году ЦБ планирует перевести транзакции с цифровой лирой на продвинутую стадию и проведет пилотные тесты с широким участием, включив в испытания банки и компании, занимающиеся финансовыми технологиями.

«В первом квартале 2023 года ЦБ Турции продолжит свои пилотные испытания замкнутого цикла, проводимые с заинтересованными сторонами в технологической сфере. Результаты испытаний будут обнародованы в комплексном отчете об оценке», — говорится в сообщении центрального банка.

Там также уточнили, что исследования правового аспекта цифровой турецкой лиры «показывают: цифровая идентификация имеет жизненно важное значение для проекта‎»‎.

«‎‎Поэтому исследования технологических требований и экономических и правовых рамок цифровой турецкой лиры будут приоритетными в течение 2023 года», — подчеркнули в банке.

В октябре Управление президентской стратегии и бюджета Турции представило годовую программу на 2023 год, которая включала обсуждение CBDC — цифровая лира будет интегрирована с цифровой идентификацией и платежной системой FAST.

Как уточняет портал Yahoo Finance, ЦБ Турции уже много лет работает над собственной цифровой валютой или CBDC. Такого рода денежные средства — это цифровые активы, поддерживаемые центральным банком, они сильно отличаются от биткойнов и эфириума. Во многом потому, что они централизованы: их контролирует центральная власть — правительство или центральный банк страны.

В отличие от CBDC, биткойн и многие другие цифровые активы децентрализованы: никто не контролирует их, а их реестр транзакций поддерживается и проверяется распределенной сетью валидаторов, поясняет Yahoo Finance.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us