Правительство Турции в 2023 году увеличит инвестиции в сферу информатики, IT-образования и других профессиональных программ, а также усилит подготовку специалистов в этой отрасли. Об этом 29 декабря заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на форуме «Один миллион рабочих мест». Его слова приводит TRT Haber.

Турецкий лидер заявил о пакете технологической поддержки информационной сферы из семи пунктов. В частности, Турция будет обеспечивать 100% поддержку удаленной работы в IT-сфере, предприятия этой отрасли смогут получить 6-месячные безвозвратные кредиты.

«‎В соответствии с национальной стратегией технологического предпринимательства, мы объявили о своей решимости создать 100 тыс. стартапов к 2030 году. Мы увеличили количество будущих профессий, которые мы будем поддерживать — с 25 до 100. Мы увеличили продолжительность программ обучения на рабочем месте с 6 до 9 месяцев‎»‎, — отметил Эрдоган.

По его словам, правительство рассматривает сферу информатики как одну из областей, на которых будет построен «Век Турции».

«Хочу напомнить вам, что самые важные разделы нашего [плана развития страны] «‎‎Век Турции» — это наука, коммуникация, информатика и производство. Наша занятость только что превысила 31 млн, и это один из самых важных источников счастья для нас», — уточнил президент.

Он добавил: в стране успешно продвигается государственная программа по созданию более 1 млн рабочих мест в сфере высоких технологий к 2023 году — столетию Турецкой Республики.

«Мы решили продолжить наш проект из-за проявленного интереса и удвоить количество тренингов в системе в следующем году», — пояснил Эрдоган. Эти инвестиции также помогут Турции в цифровой трансформации и увеличат ее благосостояние за счет высокотехнологичного производства, добавил президент.

По словам Эрдогана, государственные банки будут предоставлять специальные кредиты частному сектору, сосредоточив внимание на IT-секторе. Субсидии и поддержка будут предоставлены малым и средним предпринимателям в сфере программного обеспечения, блокчейна, умных городов и так далее.

Ранее министерство финансов и казначейства Турции сообщило, что число заявок для участия в проекте «Один миллион рабочих мест» уже превысило заявленную цифру.

«‎Проект направлен на создание экономической ценности для нашей страны путем удовлетворения потребности в занятости в сфере информационных технологий с высокой добавленной стоимостью», — уточнили в министерстве.

В ноябре Эрдоган заявил, что Турция должна проявить себя в производстве IT-технологий.

«Мы не хотим быть страной-потребителем в плане информатики и технологий, мы хотим быть их производителем. Турция, которая уже зарекомендовала себя в сфере промышленности и услуг, с этого момента должна сосредоточиться на производстве IT», — подчеркнул турецкий президент на приеме по случаю 20-летия оператора GSM Turkcell.

Как ранее сообщалTRT World, Турция рассчитывает к 2025 году довести долю сектора искусственного интеллекта в ВВП страны до 5%. Стратегия Министерства промышленности страны предусматривает трудоустройство не менее 50 тыс. человек в информационном секторе.