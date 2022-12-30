Министерство цифрового развития РФ разрабатывает проект российской операционной системы (ОС) для мобильных устройств на базе Android. К проекту подключены четыре крупнейшие компании РФ в сфере высоких технологий — VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком». Об этом пишет российская газета «‎Коммерсантъ»‎.

По данным издания, будущая отечественная платформа будет способна заменить Google Mobile Services (GMS). Опрошенные газетой эксперты отмечают, что база Android востребована у россиян из-за совместимости с большим числом приложений.

При этом в РФ уже есть разработки собственной ОС — это проект «Аврора», который продвигает «‎Ростелеком»‎. Но, как уточняет «‎Коммерсантъ»‎, эта система скорее предназначена для госсектора и корпораций с высокими требованиями к безопасности.

Источники газеты сообщили: VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» планируют учредить компанию для создания отечественной ОС, рассчитанной на широкого потребителя.

«Пока формально консорциума нет, но крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом», — рассказал источник «‎Коммерсанта»‎.

Газета отмечает: власти РФ фактически повторяют путь Huawei, которая начала развивать свою ОС Harmony на базе открытого кода Android в 2018 году, после того, как попала под санкции США и лишилась партнерства с Google. Компания открыла собственный магазин приложений AppGallery и платформу Huawei Mobile Service (HMS).

В 2021 году число пользователей AppGallery достигло 580 млн, в целом сервисами HMS пользуется 730 млн человек, а к их созданию причастны 5 млн разработчиков, уточняет издание.

При этом, по данным «‎Коммерсанта»‎, разработка новой ОС для широкого потребителя обойдется дешевле и проще, чем создание «‎Авроры»‎.

В декабре правительство РФ включило проект «Ростелекома» по созданию к 2030 году национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора» в «дорожную карту» «Новое общесистемное ПО». Стоимость проекта, который предполагает в том числе выпуск 70 млн устройств, оператор оценивал в 480 млрд руб. до 2030 года, сообщает газета.

«Такая ОС [разрабатываемая консорциумом] сможет получать обновления безопасности Android, как и Huawei, они доступны бесплатно на сайте Google, как и сама система», — отметил источник издания.

Многие приложения российских разработчиков уже совместимы для работы с Android, а их адаптация под «‎‎Аврору» потребует времени и вложений, пишет газета.