Турция за 20 лет стала державой, проводящей самостоятельную политику

За последние 20 лет Турция претерпела «великую трансформацию», заявил директор Управления по связям с общественностью Администрации Президента страны Фахреттин Алтун. По его словам, Анкара выдвинула модель против западной колониальной системы и создала «уникальную интерпретацию модернизации». #trtнарусском #турция #алтун #трансформация #модернизация #трт #новости