ПОЛИТИКА
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Турция за 20 лет стала державой, проводящей самостоятельную политику
За последние 20 лет Турция претерпела «великую трансформацию», заявил директор Управления по связям с общественностью Администрации Президента страны Фахреттин Алтун. По его словам, Анкара выдвинула модель против западной колониальной системы и создала «уникальную интерпретацию модернизации». #trtнарусском #турция #алтун #трансформация #модернизация #трт #новости
Турция за 20 лет стала державой, проводящей самостоятельную политику / Others
2 января 2023 г.
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