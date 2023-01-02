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Армия России в 2023 году проведет девять учений с армиями других стран
Среди иностранных участников военных маневров — Индия, Лаос, Пакистан, Алжир, Армения и другие государства
Армия России в 2023 году проведет девять учений с армиями других стран
Военнослужащие во время занятий по огневой подготовке с обменом оружием в рамках российско-египетских антитеррористических учений «Защитники дружбы-2016» / фото: РИА Новости / Others
2 января 2023 г.

Сухопутные войска РФ в 2023 году планируют провести девять учений с армиями других государств. Об этом 2 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ. При этом восемь из них пройдут на территории России, еще одно — в Армении в рамках ее председательства в ОДКБ.

«‎За пределами РФ будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» на территории Армении‎»‎, — уточнили в министерстве. Все заявленные военные маневры, как подчеркнули в ведомстве, «‎будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность‎‎‎»‎.

Среди иностранных партнеров такие страны, как Индия, Пакистан, Лаос и другие. В этом году, например, пройдут российско-индийские межвидовые учения «Индра-2023», совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2023», а также совместные учения с армиями Лаоса, Пакистана, Алжира, Монголии, Вьетнама.

С 21 по 27 декабря в акватории Восточно-Китайского моря проходили совместные военно-морские учения России и КНР «Морское взаимодействие». В сентябре 2022 года Москва и Пекин договорились об укреплении военного и военно-технического сотрудничества «на фоне обеспокоенности из-за деятельности США».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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