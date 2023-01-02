Сухопутные войска РФ в 2023 году планируют провести девять учений с армиями других государств. Об этом 2 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ. При этом восемь из них пройдут на территории России, еще одно — в Армении в рамках ее председательства в ОДКБ.

«‎За пределами РФ будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» на территории Армении‎»‎, — уточнили в министерстве. Все заявленные военные маневры, как подчеркнули в ведомстве, «‎будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность‎‎‎»‎.

Среди иностранных партнеров такие страны, как Индия, Пакистан, Лаос и другие. В этом году, например, пройдут российско-индийские межвидовые учения «Индра-2023», совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2023», а также совместные учения с армиями Лаоса, Пакистана, Алжира, Монголии, Вьетнама.

С 21 по 27 декабря в акватории Восточно-Китайского моря проходили совместные военно-морские учения России и КНР «Морское взаимодействие». В сентябре 2022 года Москва и Пекин договорились об укреплении военного и военно-технического сотрудничества «на фоне обеспокоенности из-за деятельности США».