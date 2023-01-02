«‎‎Космическая гонка» между Вашингтоном и Пекином становится более жесткой, в планах у Китая — высадиться до 2030 года на Луне и начать промышленную эксплуатацию богатых месторождений спутника Земли. Об этом в интервью Politico заявил руководитель NASA Билл Нельсон.

Он предупредил: если китайские космонавты первыми высадятся на Луне и начнут экономическую разработку ресурсов, они могут не допустить астронавтов других стран до этих месторождений. Потому, считает глава агентства, сейчас «‎космическая гонка»‎ — это во многом гонка за Луну, и у США еще есть все шансы ее выиграть.

«Это факт: мы участвуем в космической гонке», — сказал Нельсон. — «И это правда, что нам лучше следить за тем, чтобы они [китайцы] не добрались до месторождений на Луне под видом научных исследований».

В качестве примера того, как КНР претендует на эксклюзивное право их добычи, Нельсон указал острова Спратли в Южно-Китайском море. Архипелаг считается спорным, его делят между собой сразу пять государств — Китай, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Бруней. На острова претендует и Тайвань.

«Китайские военные разместили базы на оспариваемых островах. Если ты сомневаешься [что Китай не будет разрабатывать лунные месторождения], посмотри, что они сделали с островами Спратли‎»‎, — подчеркнул глава NASA.

Как уточняет Politico, комментарий Нельсона вышел на фоне новостей о 26-дневной миссии NASA «Артемида I», в ходе которой космическая капсула «Орион» без экипажа облетела Луну. Эта миссия, которую многие считают успешной, стала первым большим шагом к плану космического агентства США высадить астронавтов на поверхность Луны, чтобы начать создание более постоянного человеческого присутствия на спутнике. По оценке NASA, это может произойти уже в 2025 году.

По данным издания, «‎‎космическая программа Китая, включая недавнее открытие новой космической станции, становится все более масштабной».

В декабре 2022 года правительство Китая изложило свое видение более амбициозных проектов, таких как создание инфраструктуры в космосе и создание системы управления космическим пространством. За последние несколько лет Пекин запустил серию автоматических посадочных модулей и луноходов для сбора лунных образцов, в том числе впервые на обратной стороне Луны, а также орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход, достигшие Марса, отмечает Politico.

К 2028 году, как сообщало агентство Bloomberg, КНР намерен построить на Луне базу с бункером.

«Если они создадут там инфраструктуру, они потенциально могут, например, заблокировать связь. Их присутствие [на Луне] не облегчает задачу. Китайское вмешательство вызывает реальную обеспокоенность», — сказал в беседе с изданием бывший командир Международной космической станции и космического корабля «‎‎Шаттл» Терри Виртс.

В посольстве КНР в Вашингтоне заявили: «некоторые официальные лица США безответственно искажают нормальные и законные космические усилия Китая. Пекин решительно отвергает такие замечания».

Как ранее писал TRT на русском, до 2027 года США планируют запустить в космос небольшой термоядерный реактор Orbitron. Если проект увенчается успехом, то поступающая от реактора энергия поможет заметно снизить цены на рынке в космической отрасли. Авторы проекта оценивают цены на его энергию от $1 млн за киловатт, а затем планируют прийти к $100 тыс. Эту энергию можно будет использовать для авиации, беспилотников, питания космических кораблей и так далее.