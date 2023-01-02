Высокие цены на газ в ФРГ — новая обыденность, заявил глава минфина Германии Кристиан Линднер.

Он отметил, что цена на газ остается высокой из-за изменений в логистике: властям ФРГ приходится закупать газ через терминалы сжиженного природного газа (СПГ) вместо прямых поставок трубопроводного газа из РФ.

В среднем СПГ дороже, потому что его производство и перевозка сложнее. Например, в США сжиженный газ стоит 3,54 $ за галлон дизельного эквивалента. А обычный газ — 2,76 $.

В ноябре Минэкономики ФРГ заявило: покупка и обслуживание плавучих терминалов СПГ обойдется на $3,10 млрд больше, чем планировалось. Затраты составят свыше $6,7 млрд, в то время как в бюджете страны на 2022 год на эти цели было заложено $3 млрд.

По словам Линднера, цены не дойдут до «разрушительных пиков», но останутся высокими в 2023 году.

При этом глава Минфина ФРГ отметил: Германия должна использовать собственные месторождения нефти и газа, включая добычу сланцевого газа методом гидравлического разрыва пласта — фрекинга. Сейчас этот способ добычи в ФРГ запрещен, поскольку он создает угрозу загрязнения грунтовых вод и питьевой воды.

«Не только цены для потребителей заслуживают переосмысления, аргументы против них тоже устарели», — отметил Линднер.

Независимая комиссия экспертов Бундестага подтвердила в 2021 году, что фрекинг опасен для здоровья людей. При этом, как отмечает новостное агентство ZDF, фрекинг может быть безопасным при исследовательском бурении — эксперты считают риски управляемыми.

Также глава Минфина ФРГ выразил надежду, что темпы инфляции в стране в 2023 году немного снизятся. В октябре инфляция в Германии достигла рекордных 10,6% — самого высокого показателя со времен объединения страны.

«Мы ожидаем, что в 2023 году инфляция снизится до 7%. Согласно прогнозам, цифры продолжат падать в 2024 году и далее», — отметил министр.

По его словам, снижение инфляции должно быть главным приоритетом для Европейского центрального банка и правительства Германии, «потому что устойчиво высокая инфляция подорвет наши экономические основы», уточнил Линднер.

Как ранее сообщал TRT на русском, в январе 2023 года для немецких домохозяйств вырастут цены на газ и электричество. Согласно исследованию Verifox, стоимость газа вырастет на 112% по сравнению с осенью 2021 года. Электроэнергия при этом подорожает на 44%.

9 декабря глава газового регулятора ФРГ BNetzA Клаус Мюллер заявил, что домохозяйствам и компаниям в Германии следует полностью отключить отопление, чтобы сэкономить газ. По его мнению, ФРГ необходимо сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы компенсировать потерю российских поставок.

О том, что Европу этой зимой ожидают значительные трудности на фоне ограничений поставок газа из РФ, в начале сентября также заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер, в частности, отметил, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами, и «пожнёт то, что посеяла».