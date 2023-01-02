Около 50 тыс. южноафриканских туристов посетили Турцию в период с января по сентябрь 2022 года. Это направление стало одним из наиболее популярных в ЮАР. Об этом в интервью агентству Anadolu заявила посол Турции в Претории Айшегюль Кандаш.

Дипломат уточнила, что туристический интерес между ЮАР и Турцией — взаимный.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить количество туристов, путешествующих туда и обратно благодаря различным культурным мероприятиям», — отметила Кандаш.

Посол добавила: экономические отношения между ЮАР и Турцией находятся на самом высоком уровне, а объем торговли растет с каждым годом.

«К концу 2021 года объем торговли достиг $2 млрд, а в августе 2022 года он вырос до $2,4 млрд. Теперь мы ожидаем, что к началу следующего года общий объем торговли достигнет $3 млрд», — констатировала дипломат.

70 турецких компаний работают в Южной Африке и 66 южноафриканских компаний представлены в Турции.

Продвижению турецкой культуры в Африке, по словам посла, способствуют культурные мероприятия в посольстве и Институте Юнуса Эмре в Претории. Большой интерес у жителей республики вызвали мероприятия с дегустацией турецкой кухни и просмотром фильмов из Турции, подчеркнула посол.

Турция становится все более популярной среди южноафриканцев благодаря турецким сериалам, которые транслируются по местному телевидению, уточнила Кандаш.

«Эти сериалы играют большую роль в привлечении жителей ЮАР. Африка и Турция близки, несмотря на географическое расстояние», — пояснила дипломат.

Как ранее сообщал TRT на русском, среди пользователей стримингового сервиса Netflix после просмотра турецких фильмов и сериалов растет число желающих посетить Турцию и выучить турецкий язык.

По данным Netflix, после просмотра турецких сериалов желание посетить Турцию в качестве туриста увеличилось в 2,6 раза. Тремя странами с самым высоким ростом туристического интереса к Турции стали Бразилия, США и ОАЭ.

Посол Кандаш также отметила, что Турция увеличила количество стипендий для студентов в ЮАР, подающих заявки на обучение в Турции.

«В этом году мы выделили 13 стипендий для обучения в бакалавриате и аспирантуре. Это самый высокий показатель на сегодняшний день», — отметила дипломат.

«Анадолу» также приводит мнение блогера-путешественника Южной Африки Марион Смит. Она посещала Турцию уже 33 раза, продвигает страну во всем мире, хваля гостеприимство и призывая других посетить ее. Смит посетила свыше 40 городов Турции за последние 10 лет.

«Я заядлый путешественник по Турции, и я люблю эту страну. Меня снова и снова спрашивают, почему я туда возвращаюсь? После 33 поездок я могу сказать вам: я возвращаюсь из-за гостеприимства, доброты и вкусной еды этой страны», — уточнила блогер.