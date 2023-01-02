Жители Минска вышли на трезвую пробежку после новогодней ночи

Около 300 человек в Минске приняли участие в «Пробеге трезвости». Он проводится ежегодно в полдень 1 января. Участники, в основном в новогодних костюмах, бежали в центре Минска две дистанции — в 3 и 6 км. Самому младшему из них было 10 лет, самому старшему — 73 года. Основная цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни. На финише Дед Мороз и Снегурочка вручали памятные медали. #trtнарусском #беларусь #минск #новыйгод #трезваяпробежка #2023 #здоровье #пробежка #новыйгод2023 #трт #новости