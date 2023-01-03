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Греческие силы отгоняют лодки мигрантов в сторону Турции
Беспилотник ВМС Турции зафиксировал, как 29 декабря в 6 км от полуострова Чешме греческие пограничники оттесняют лодку с беженцами в ее территориальные воды. Береговая охрана Турции тут же спасла нелегальных мигрантов. Анкара и международные правозащитные организации не раз осуждали эту незаконную регулярную практику Греции, которая угрожает жизням людей, спасающихся от войны. Турция приютила порядка 4 млн мигрантов из Ближнего Востока. #trtнарусском #греция #турция #мигранты #нарушение #трт #новости
Греческие силы отгоняют лодки мигрантов в сторону Турции / Others
3 января 2023 г.
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