Предприятия Ростеха, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа, теперь работают практически круглосуточно, их сотрудники выйдут на смены в новогодние праздники. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«‎Сегодня предприятия Ростеха, задействованные в выполнении гособоронзаказа, работают практически круглосуточно. С наступлением нового года корпорация сохраняет особый режим трудового графика, коллективы оборонных заводов выходят на работу уже 2-3 января»‎, — уточнил чиновник.

Такой режим работы ввели, в частности, на «‎Высокоточных комплексах»‎, в Объединенной авиастроительной корпорации, а также в Объединенной двигателестроительной корпорации, «‎‎Вертолетах России», концерне «‎‎Уралвагонзавод» и других холдингах оборонно-промышленного комплекса РФ, отметил Чемезов.

Глава госкорпорации подчеркнул: взаимоотношения с рабочими коллективами регулируются в соответствии с нормами трудового законодательства.

Ранее Сергей Чемезов сообщал, что предприятия Ростеха наращивают выпуск военной продукции, сотрудники некоторых оборонных предприятий работают в три-четыре смены.

Как ранее сообщал TRT на русском, ‎расходы российского бюджета на оборону в 2022 году составили 4,6 трлн рублей. Из них 1,2 трлн рублей — это примерная стоимость затрат на войну в Украине, считают российские эксперты, опрошенные российской деловой газетой «‎Ведомости»‎. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в декабре в интервью «Ведомостям» говорил о формировании графиков выполнения гособоронзаказа. «На 2023-й графики сформированы по месяцам, на 2024 год — поквартально, а на 2025-й определены полугодовые. Параллельно появляются дополнительные потребности», — отмечал он.