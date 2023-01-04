4 января 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Детская больница в Херсоне пострадала от ракетных ударов
Российские войска обстреляли ракетами Херсонскую областную детскую клиническую больницу 1 января 2023 года. Здание сильно повреждено, особенно неонатальный корпус (для новорожденных). Никто из сотрудников и пациентов не пострадал. #trtнарусском #украина #херсон #ракеты #больница #новыйгод #обстрелы #россия #армия #детскаябольница #трт #новости
Детская больница в Херсоне пострадала от ракетных ударов / Others
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