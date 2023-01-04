Болгарский газовый оператор Bulgargaz и турецкая нефтепроводная корпорация BOTAŞ подписали соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с турецких терминалов в Болгарию, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез.

«После пандемии произошло серьезное увеличение спроса на энергию. Кризис стал неуправляемым из-за российско-украинской войны и взаимных эмбарго», — заявил Фатих Донмез. Потому Болгария и заинтересовалась закупками турецкого сжиженного газа.

В конце декабря министр энергетики Болгарии Россен Христов заявил о переговорах с Анкарой об использовании 1 млрд кубометров мощностей турецких терминалов СПГ, сообщало агентство «‎Анадолу».

Болгарский министр отметил, что у страны не было проблем с закупкой СПГ, но были проблемы с разгрузочными терминалами и газохранилищами.

Начиная с этого года Болгария использует СПГ-терминал Revitoussa в Греции. Однако, как отметил Христов, «‎‎этот пункт очень загружен‎».

«‎Наше соглашение по плавучему терминалу для хранения и сжижения газа в Александруполисе начинается в 2024 году. Нам все еще нужен дополнительный 1 млрд кубометров мощности», — отметил глава Минэнерго Болгарии.

Именно поэтому София вела переговоры о резервировании этого объема на терминалах СПГ в Турции и о поставках газа из сети BOTAŞ к болгарской границе.

В настоящее время Турция транспортирует трубопроводный газ из РФ в Болгарию и далее в Европу по газопроводу «Турецкий поток». Его мощность — 31,5 млрд кубометров. Маршрут был введен в эксплуатацию в начале 2020 года и состоит из двух морских ниток протяженностью 930 км и двух отдельных береговых ниток длиной 142 и 70 км.

Первая линия мощностью 15,75 млрд куб. м предназначена для поставок внутренним потребителям Турции, а вторая — для транспортировки российского газа дальше в Европу через Болгарию.

Как ранее сообщал TRT на русском, с января по октябрь 2022 года объем поставок российского СПГ в страны ЕС увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до рекордных 17,8 млрд кубометров. Таким образом, ЕС стал крупнейшим потребителем СПГ, оттеснив Китай.

На долю российского СПГ пришлось 16% от совокупного импорта доставляемого по морю газа. Основными покупателями стали четыре страны: Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды. Рост закупок происходит на фоне резкого спада поставок трубопроводного газа из России. В 2021 году компания «Газпром» экспортировала в Евросоюз и Турцию 155 млрд кубометров, а в 2022 году объем снизился до 60 млрд кубометров.