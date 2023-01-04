Турецкий сверхзвуковой беспилотный истребитель Kızılelma будет превосходить американский F-35 и «‎‎станет вызовом» для классической авиации пятого поколения, заявил технический директор компании-разработчика Baykar Makina Сельчук Байрактар.

«‎‎Мы планируем производить сверхзвуковой вариант беспилотного истребителя. Kızılelma совершит революцию в авиации, он сможет применяться в воздушном бою против классических боевых самолетов. Возможно, после первого полета беспилотника его было бы неправильно сравнивать с самолетами, которые используются во многих странах, но когда он будет полностью готов, то превзойдет тот же F-35 по нескольким показателям», — указал Сельчук Байрактар.

По его словам, Kızılelma — это истребитель пятого поколения, как и американская модель F-35. Но в отличие от него турецкий самолет управляется дистанционно.

«‎В перспективе Kızılelma станет вызовом для классической авиации 5-го поколения»‎, — уверен Байрактар.

Как ранее сообщал TRT на русском, в декабре 2022 года Baykar завершил стендовые испытания новейшего беспилотника, который тогда же совершил первый полет. Гендиректор компании Халук Байрактар, выступая на Türkiye Innovation Week в Стамбуле, заявил, что беспилотный дрон выведет оборонную промышленность страны на новый уровень.

По его словам, национальная система беспилотных боевых летательных аппаратов (MIUS) под названием Kızılelma (в переводе с турецкого — «Красное яблоко») имеет низкую обнаруживаемость и может развивать гиперзвуковые скорости.

Турецкий сверхзвуковой палубный беспилотный истребитель впервые был представлен в августе 2022 года на авиационно-космическом салоне TEKNOFEST в городе Самсун. Взлетная масса Kızılelma свыше 6 тонн, из которых почти 2 тонны — полезная нагрузка. Этот беспилотник может перемещаться в течение 5-6 часов на высоте 12 км.

Kızılelma станет первым боевым самолетом Вооруженных сил Турции такого класса, самолет учитывает все последние тенденции в сфере тихоходных разведывательных и ракетоносных дронов.

Беспилотный истребитель сможет взлетать и приземляться на авианосцы с короткой взлетно-посадочной полосой, в том числе на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu.

Следующая цель — космос

Сельчук Байрактар также отметил: компания Baykar намерена развивать космическую инициативу, ее цель — «‎разработать систему связи и глобального позиционирования и орбитальные транспортные средства‎». Работы в этой сфере начались около шести месяцев назад, уточнил он.

«О нашей инициативе, связанной с космосом, говорят около года, мы начала работу 5-6 месяцев назад, это станет новым этапом в истории Baykar. Ракетные технологии Турции станут лучшими во всем мире», — заверил Байрактар.