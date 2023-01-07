Как выглядит Бородянка спустя 10 месяцев войны

Бородянка находится в 50 км от Киева и больше других пострадала во время российских обстрелов в 2022, более половины зданий в поселке не подлежат восстановлению. В Бородянке сейчас проживает меньше 7 тыс. жителей, хотя до начала войны население было вдвое больше. Инфраструктура разрушена. Электричество и тепло обеспечиваются за счет генераторов и пары уцелевших котельных, которые едва покрывают потребности жителей в зимний период. #trtнарусском #украина #бородянка #киевскаяобл #разрушения #ущерб #война #трт #новости