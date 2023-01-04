ПОЛИТИКА
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В Иордании автобус с людьми унесло сильным течением
В Аммане сильное течение перевернуло автобус с людьми. Причиной внезапно начавшегося наводнения стали мощные ливни. Пассажирам удалось выбраться из водяной ловушки и ожидать помощи на перевернутом автобусе. Все 22 человека спасены, сообщили официальные власти. Ранее из археологического комплекса Петра в Иордании из-за резкого подтопления эвакуировали по меньшей мере 1 700 туристов. #trtнарусском #иордания #потоп #амман #течение #трт #новости #shorts
В Иордании автобус с людьми унесло сильным течением / Others
4 января 2023 г.
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