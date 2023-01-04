ПОЛИТИКА
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Роналду: Я выиграл в Европе все, что можно
Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию. 37-летний футболист подписал контракт на два года с саудовским клубом «Аль-Наср». Зарплата спортсмена, по данным СМИ, составит 200 миллионов евро в год. Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги Чемпионов, трехкратный — чемпионата Англии и двукратный — Испании и Италии. #trtнарусском #роналду #саудия #аль-наср #саудовскаяаравия #футбол #shorts #криштиано #спорт #трт #новости
Роналду / Others
4 января 2023 г.
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