МИД Турции 3 января осудил «провокационные действия министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира против мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме». Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление министерства.

«Мы обеспокоены и осуждаем провокационные действия министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира против мечети Аль-Акса под защитой израильской полиции», — говорится в заявлении МИД Турции.

Ультраправый министр вошел в комплекс мечети Аль-Акса — третьей по значимости в исламе — рано утром 3 января. Хотя днем ранее он заявил, что отложит визит из-за предупреждений о беспорядках.

Анкара призвала Израиль «действовать ответственно, чтобы предотвратить такие провокации, которые нарушили бы статус и неприкосновенность религиозных объектов в Иерусалиме и вызвали бы эскалацию в регионе», — приводит «‎Анадолу»‎ заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

МИД Палестины также осудил визит Бен-Гвира в комплекс мечети, назвав его «беспрецедентной провокацией».

Ранее в ХАМАС заявили, что возлагают на Израиль ответственность за любые последствия визита ультраправого министра.

«Любая эскалация в мечети Аль-Акса взорвет ситуацию, и ответственность за это будет нести оккупационное правительство», — заявил официальный представитель ХАМАСа Абдель-Латиф аль-Кануа.

Итамар Бен-Гвир придерживается крайне правых взглядов, призывает к изгнанию палестинцев «‎со Святой земли»‎. В мае 2022 года из-за визита Бен-Гвира на Храмовую гору (так гору, на которой расположена Аль-Акса, называют иудеи и христиане) в Иерусалиме вспыхнули беспорядки.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, где находится Аль-Акса, во время арабо-израильской войны 1967 года и аннексировал весь город в 1980 году. Международное сообщество не признало расширение границ Израиля.

Почему визит Бен-Гвира — это провокация

Мечеть Аль-Акса, расположенная в Старом городе оккупированного Восточного Иерусалима — третья в мире святыня для мусульман. Первые две — мечеть аль-Харам в Мекке и мечеть аль-Набави в Медине.

В Аль-Аксе, согласно исламскому поверью, находилась первая кибла — то есть мусульмане всего мира молились, ориентируясь именно на эту мечеть. Позднее кибла была перенесена в Каабу в Мекке.

Мечеть также знаменует собой место вознесения на небеса Пророка Мухаммада. В VII веке Мухаммад при помощи крылатого коня Аль-Бурака совершил путешествие из Мекки в Иерусалим, всего за одну ночь. Само название «‎Аль-Акса»‎ переводится как «самый дальний» в связи с ее удаленностью от Мекки.

Согласно Корану, в пещере в Аль-Аксе Мухаммад совершил молитву вместе с предыдущими посланниками Аллаха и после этого вознесся на небеса в путешествие под названием Мирадж.

Иудеи почитают это место как Храмовую гору, где, как считается, располагались два древних иудейских храма. Первый храм построил царь Соломон, его позже разрушили вавилоняне. Второй был разрушен Римской империей.

Здесь же находится «Камень основания» — отправная точка сотворения мира, по мнению верующих иудеев.

С 1967 года, когда Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, стычки вокруг священной горы вспыхивают практически ежегодно, сообщает TRT World. Это сделало Аль-Аксу точкой конфликта между мусульманами и евреями, которые хотят заявить о своем полном контроле над этим местом, а некоторые радикальные группы призывают восстановить на этом месте иудейский храм.

Как уточняет TRT, для палестинцев Аль-Акса имеет не только религиозное значение. Это также культурный центр и символ сопротивления. Именно потому, отмечает телеканал, мечеть стала главной целью израильской агрессии.

Палестинцы также регулярно сталкиваются с трудностями при попытках войти в Аль-Аксу, поскольку Израиль поддерживает силы безопасности, окружающие комплекс, систематически отказывая палестинцам во входе.

Несмотря на это, комплекс мечети Аль-Акса продолжает привлекать десятки тысяч мусульман, которые собираются там, чтобы совершать молитвы, скорбеть и соблюдать святые дни.

Согласно деликатному соглашению о статус-кво, Иордания выступает в качестве хранителя объекта через исламскую организацию под названием Вакф. Израильский персонал, работающий в координации с Вакфом, обеспечивает безопасность комплекса.

TRT World подчеркивает: согласно соглашению, евреям и христианам разрешено посещать мечеть Аль-Акса, но только мусульманам разрешено молиться внутри. Евреям разрешено проводить религиозные обряды только у Западной стены, известной также как Стена Плача. Однако израильтяне уже давно обходят эту договоренность, посещая мечеть в большем количестве и молясь там, отмечает TRT.

Израиль также проводил раскопки вокруг мечети, которые, как предупредили палестинские эксперты, повредили фундамент Аль-Аксы.

По утверждению представителей Палестины, израильские рейды направлены на то, чтобы разделить мечеть между мусульманами и иудеями, подобно тому, как в 1990-х годах была разделена мечеть Ибрагима в Хевроне.