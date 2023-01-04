Республиканец Кевин Маккарти, выдвинутый на пост спикера Палаты представителей Конгресса США, уже в третий раз не смог заручиться необходимым количеством голосов.

Республиканцы обладают большинством мест в нижней палате, но их перевес совсем незначителен, им принадлежит 222 из 435 мест. Для успешного голосования кандидат на пост спикера должен набрать больше половины голосов. Таким образом, Маккарти мог позволить себе потерять только четыре голоса от своей партии.

Однако добиться нужного результата ему не удалось. В каждом из первых двух туров кандидат от республиканцев набирал лишь 203 голоса, а в третьем туре он набрал еще на один голос меньше.

При этом все 212 членов Палаты представителей от демократов проголосовали за кандидата от своей партии, конгрессмена от Нью-Йорка Хакима Джеффриса.

Не все республиканцы

Маккарти не первый кандидат на пост спикера, который сталкивается с проблемами. Однако его предшественникам всегда удавалось в последний момент сплотить свою партию к моменту официального голосования. Тогда как нынешний кандидат столкнулся с непримиримой оппозицией со стороны крайне правых членов собственной партии.

Несогласные выступают против Маккарти по идеологическим и личным причинам. Кроме того, они уже несколько недель требуют от Маккарти уступок, включая упрощение процедуры импичмента спикера.

Масла в огонь добавил Дональд Трамп, который воодушевил небольшую группу несогласных ультраконсерваторов. На какой-то момент казалось, что прошлый президент дал заднюю и формально поддержал кандидата от республиканцев. Однако, увидев, что Маккарти вновь не был избран, Трамп демонстративно отказался поддерживать Маккарти с тем же энтузиазмом, как и раньше. Иными словами, неудачное голосование обнажило раскол внутри партии республиканцев, существовавший на протяжении десятилетий.

Фракцию несогласных республиканцев возглавил Энди Биггс из Аризоны, который выдвинул себя в качестве альтернативного спикера, а также представитель Флориды Мэтт Гетц, который большую часть работы предыдущего созыва Конгресса находился под следствием. Гетц подозревается в причастности к незаконной перевозке людей с целью сексуальной эксплуатации.

В первом туре голосования Биггс получил поддержку 10 республиканцев. Однако во втором и третьем турах несогласные проголосовали за Джима Джордана из Огайо, который получил 19 и 20 голосов соответственно. Любопытно, что сам Джордан проголосовал за Маккарти.

Проблему избрания резюмировал популярный правый телеведущий Такер Карлсон. «Маккарти не больно-то консервативен. Он скорее идеологический агностик. Его настоящая аудитория — лоббисты в Вашингтоне. И это раздражает, если вы искренне придерживаетесь какой-то политической позиции», — сказал он.

Парализованная работа

Избрание спикера имеет критически важное значение для функционирования нижней палаты, поскольку по регламенту она не может заниматься другими делами, пока не закрыт этот вопрос. Палата представителей будет продолжать голосование до тех пор, пока кандидат не будет избран.

Иными словами, пока нет спикера, нельзя ни приводить к присяге новых членов Конгресса, ни принимать новые законы. То есть пока работа парализована, а законодателям, возможно, придется рассмотреть другую кандидатуру на пост спикера. Помимо фамилии Джордана эксперты называют Стивена Скэлиса, члена Палаты представителей от Республиканской партии (от штата Луизиана).

Пока не ясно, сколько раундов потребуется, чтобы члены палаты добились решения вопроса. В последний раз кандидат в спикеры не смог набрать необходимое количество голосов в первом туре голосования в 1923 году. Тогда для выбора спикера потребовалось несколько дней.

В любом случае задача остается непростой, поскольку противники Маккарти среди консерваторов по-прежнему имеют длинный список требований, которые, по их мнению, Маккарти не выполнил.