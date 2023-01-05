Израильский ультранационалист вторгся в третью святыню ислама

Ультраправый экстремист и новый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир совершил провокационный визит на территорию священной мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Это вызвало резкое осуждение и критику со стороны всего мусульманского мира и даже США. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынужден был отменить свой запланированный визит в ОАЭ. #Аль-Акса #Израиль #Бен-Гвир