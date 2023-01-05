Санкции Евросоюза и США против России стали серьезным вызовом для российской экономики. Однако количество предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) в стране продолжает расти. За год их стало больше на 2%, а число сотрудников в этих компаниях увеличилось на 4%. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на реестр субъектов МСП Федеральной налоговой службы.

По состоянию на 10 декабря 2022 года в стране насчитывалось 15,2 млн работников в МСП, что на 600 тысяч больше, чем годом ранее. Количество зарегистрированных компаний увеличилось до 5,97 млн. Несмотря на положительную динамику, эти цифры не дотягивают до показателей 2021-го, когда рост был 3,2%.

Больше всего субъектов МСП приходится на Центральный федеральный округ — 32%. Еще 17% зарегистрированы в Приволжском федеральном округе, по 11% — в Северо-Западном и Южном федеральных округах, 10% — в Сибирском федеральном округе, 8% — в Уральском, 5% — в Дальневосточном, 3% — в Северо-Кавказском.

Председатель Комитета по строительству «Опоры России» Марк Геллер объяснил тенденцию продолжающимся дроблением крупного бизнеса с целью оптимизации налоговой и административной нагрузки. Речь идет об искусственном создании нескольких компаний или ИП для снижения издержек. Так что говорить о резком восстановлении сектора не приходится.

«С другой стороны, сработали механизмы государственной мотивации роста предпринимательской активности, — продолжает собеседник агентства. — В полную силу заработала такая форма организации ведения микробизнеса, как самозанятость. На указанную статистику повлияли имевшие место в 2022 году мораторий на банкротство и мораторий на плановые административные проверки, что положительно сыграло в части сокращения естественного выбытия субъектов предпринимательской деятельности».

6 июня в ФНС отчитывалась, что больше всего самозанятых зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской, Ростовской, Самарской, Новосибирской областях и Башкирии. Если в начале 2022-го их было 4 млн, то в конце — 6,2. Основные направления деятельности: услуги такси, доставка товаров, аренда квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, а также продажа продукции собственного производства.

В ноябре индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI после двух месяцев снижения вырос до 49,2 пункта. По данным аналитиков «СПАРК-Интерфакс», почти на 30% чаще регистрировали компании в секторе оптовой торговли: строительные материалы, сельскохозяйственное сырье и химия.

Как ранее пояснял TRT на русском руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, производители наращивают выпуск тех позиций, которые максимально востребованы населением и где активно проводится импортозамещение. «Не зря компании отдельных направлений отмечают, что увеличивают производство товаров: медицинские товары, бытовая химия, продукты питания и прочее. А ритейл массово замещает на опустевших полках места, которые раньше были заняты импортными марками», — подчеркнул эксперт.

Сейчас в Минэкономразвития разрабатывают дополнительные меры поддержки, в том числе предприятиям помогут в развитии экспорта и выхода на маркетплейсы. Причем, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) количество МСП, торгующих через онлайн-площадки, за прошедший год увеличилось втрое — до 1 млн.

«Ближайшая задача — это упростить количество всевозможных отчетных материалов. Нужно осуществить прорыв, уменьшая количество документов. Это важнейший барьер выхода на рынок, который необходимо снизить всеми способами», — отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Таким образом, санкции и уход из страны зарубежных брендов открыли новые ниши и снизили конкуренцию на рынке. Если государственная политика в отношении малого и среднего предпринимательства останется хотя бы нейтральной, то российский бизнес может восстановиться, несмотря на санкционное давление извне.