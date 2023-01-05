Что происходит в коридорах больниц Шанхая

В больницах Шанхая наблюдается наплыв пациентов с симптомами COVID-19. В сети появилось видео, где даже в коридорах лежат больные. По сообщениям государственных СМИ КНР, вирусом могут быть заражены 70% населения мегаполиса. Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в конце 2022 года, спустя месяц после того, как власти сняли ограничения. За последние сутки зарегистрировано более 86 тысяч случаев инфицирования. По мнению Всемирной организации здравоохранения, Пекин предоставляет неполные данные по коронавирусу, особенно по статистике смертности. Ранее ряд стран на фоне вспышки заболевания ввели ограничения для прибывающих из Китая. #Шанхай #ковид #переполненныебольницы