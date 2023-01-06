ПОЛИТИКА
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Палестинка рисует рельефные иллюстрации для слепых детей
Палестинка Тима Селаме из осажденной Газы придумала смесь для иллюстраций в детских книгах, написанных шрифтом Брайля. Она состоит из гипса и кремния, что помогает создавать рельефные рисунки. Художница хочет, чтобы слабовидящие читатели могли максимально ощутить иллюстрации к книгам. Шрифт Брайля — это система письма и чтения, состоящая из выпуклых точек, которые слабовидящие «читают» кончиками пальцев. #trtнарусском #палестина #газа #Брайль #шрифтБрайля #картины #иллюстрации #слабовидящие #трт #новости
Палестинка рисует рельефные иллюстрации для слепых детей / Others
6 января 2023 г.
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