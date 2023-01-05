В 2022 годы дворцы и особняки Стамбула посетили свыше 6,6 млн туристов — это в два раза выше показателей 2021 года, когда дворцовые комплексы зафиксировали всего 2,9 млн посетителей. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на данные Национального управления дворцов.

При этом, уточняет агентство, в 2022 году дворцовые комплексы побили рекорд даже допандемийного 2019 года: тогда дворцы посетили всего 4,1 млн человек. В 2022 году число посетителей выросло на 58%, следует из подсчетов «‎Анадолу»‎.

Сокращение посетителей в 2020-2021 годах было связано с пандемией коронавируса. После того как заболевание значительно уменьшило свое влияние, мобильность, наблюдаемая в туризме страны, также отразилась на количестве посетителей дворцов.

В ведении управления находятся дворцы Топкапы, Долмабахче и Бейлербейи, а также павильоны Айналыкавак, Ихламур и Кючюксу.

Ансамбль Топкапы — шедевр османской архитектуры, построенный в 1460 году и до середины XIX века бывший главным дворцом империи — в 2022 году посетили свыше 3,3 млн местных и иностранных туристов. Он стал самым посещаемым дворцом года.

На втором месте — построенный в 1840-х в стиле барокко дворец Долмабахче — его посетили 1,4 млн туристов.

Бейлербейи — летняя резиденция османских султанов, построенная в необарочном стиле — стал самым посещаемым дворцом анатолийской стороны Стамбула и принял в 2022 году 392,8 тыс. посетителей.

Как ранее сообщал TRT Haber, мечеть Айя-София в 2022 году приняла свыше 13,6 млн посетителей.