Грузооборот морских портов России в 2022 году восстановился до допандемийного уровня и составил 840 млн тонн. Об этом сообщает российская газета «‎Ведомости»‎ со ссылкой на данные Федерального агентства РФ по морскому и внутреннему водному транспорту (Росморречфлот).

«Важным результатом работы в зоне ответственности Федерального агентства морского и внутреннего водного транспорта в 2022 году стало восстановление перевалки грузов в морских портах на допандемическом уровне 2019 года — около 840 млн тонн», — уточняет официальный сайт Росморречфлота.

По итогам 2020 года грузооборот морских портов РФ упал до 820,8 млн тонн — это на 19,5 млн тонн меньше уровня 2019 года. В 2021 году оборот увеличился на 1,7% и составил 835,2 млн тонн.

Росморречфлот отмечает, что за прошедший год пропускная способность морских портов России увеличилась на 36,6 млн тонн благодаря строительству новых морских объектов, таких как специализированный угольный терминал «Порт Вера» в районе мыса Открытый в Приморье мощностью 4,55 млн тонн, а также возведение инфраструктуры морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) в Камчатском крае мощностью 5,43 млн тонн и др.

Ведомство также отчиталось об успешной переориентации грузопотоков из Северо-Западного бассейна в восточном направлении — грузооборот дальневосточных портов РФ в 2022 году вырос на 8,3%.

Как отмечают «‎Ведомости»‎, в этом году перевалка грузов в морских портах России увеличится еще больше благодаря введению мощностей терминала СПГ в Мурманской области (10,4 млн т), угольного терминала Суходол в Приморском крае (12 млн т), универсального портового терминала в Усть-Луге (8 млн т), а также перегрузочного терминала СПГ в бухте Бечевинская (11 млн т).