Сколько российских солдат погибло в Макеевке?

ВС РФ сообщили о гибели 89 военных во время удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Макеевке в аннексированной Донецкой области в ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023. Ранее сообщалось о 63 умерших. Украинская сторона и несколько российских СМИ утверждают, что погибло около 400 мобилизованных, еще 300 получили ранения разной степени тяжести. #Украина #Донецк #Макеевка #война #атака #HIMARS #Россия #армия #ВСУ