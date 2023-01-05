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Сионистские экстремисты разгромили христианское кладбище в Иерусалиме
Двое мужчин, одетых как ортодоксальные иудеи, пробрались на протестантское кладбище на горе Сион и разбили несколько десятков надгробий, рассказал англиканский архиепископ в Иерусалиме Хоссам Наум. По его мнению, это пример нетерпимости радикальных сионистов к другим конфессиям. #Израиль #Иерусалим #вандализм #Сион #кладбище #надгробия #преступление
Сионистские экстремисты разгромили христианское кладбище в Иерусалиме / Others
5 января 2023 г.
Истории
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