Сионистские экстремисты разгромили христианское кладбище в Иерусалиме

Двое мужчин, одетых как ортодоксальные иудеи, пробрались на протестантское кладбище на горе Сион и разбили несколько десятков надгробий, рассказал англиканский архиепископ в Иерусалиме Хоссам Наум. По его мнению, это пример нетерпимости радикальных сионистов к другим конфессиям. #Израиль #Иерусалим #вандализм #Сион #кладбище #надгробия #преступление