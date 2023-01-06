Минздрав Узбекистана привлечет специалистов из Турции для цифровизации сферы здравоохранения, развёртывания системы медицинского страхования и развития медицинских кластеров, сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства.

5 января глава Минздрава Узбекистана Амрилло Иноятов провел переговоры с замминистра здравоохранения Турции Шуайипом Биринджи, отмечает пресс-служба. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе в сфере цифровизации здравоохранения, внедрения медицинского страхования и подготовки кадров.

«‎‎Турецкая медицина занимает одно из ведущих мест в мире. Нам есть чему поучиться у этой братской страны, особенно в ряде областей, таких как высокотехнологичные операции, неотложная медицинская помощь, медицинское страхование, цифровая медицина и кластерная система. Кроме того, средняя продолжительность жизни в Турции — 78,6 лет, это один из самых высоких показателей в мире»‎, — говорится в сообщении министерства.

Узбекистан при участии турецких специалистов также постепенно внедряет систему государственного медстрахования. Первый этап реализуется в Сырдарьинской области в качестве тестового. С 2023 года механизм запущен в Ташкенте. На очереди — Навоийская область, уточняет Минздрав.

«‎‎Для повышения эффективности этих реформ направлен запрос на привлечение в нашу страну самых опытных специалистов из Турции, — отметили в пресс-службе. — По договоренности сторон в ближайшие дни нашу страну посетят ведущие турецкие специалисты. Они тесно поддерживают процесс цифровизации отрасли в нашей стране, широкого внедрения системы медицинского страхования, создания и развития медицинских кластеров».

В сентябре 2022 года Турция запустила Программу сертификации клинических исследований для медицинских работников Узбекистана. Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) организовало программу по онкологическим исследованиям в Анкаре для сотрудников Узбекского центра трансплантации костного мозга.