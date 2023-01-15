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Как турецкие фермеры доят форель
Владельцы форелевых ферм в Ване целый год ждут периода дойки лососевых. Этот процесс выпадает обычно на январь. Полученную красную икру передают консервным заводам, где ее засаливают и она попадает на полки магазинов. В Ване планируют создать 4 форелевых фермы, на которых будут выращивать 43 млн мальков. Сейчас в регионе около 40 рыбных предприятий. #trtнарусском #турция #ван #форель #лосось #икра #дойкафорели #трт #новости #shorts
Как турецкие фермеры доят форель / Others
15 января 2023 г.
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