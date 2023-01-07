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Почему глава ЧВК Вагнер сравнивает бои за Бахмут с Бородино
Первая группа бывших заключенных, которая была набрана главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным для войны в Украине, завершила полугодовой контракт. Наемники воюют под Бахмутом в Донецкой области. Сообщается, что вагнеровские потери в этом регионе составили 1 тыс. человек. #trtнарусском #бахмут #пригожин #чвквагнер #trtнарусском #трт #новости
Почему глава ЧВК «Вагнер» сравнивает бои за Бахмут с Бородино / Others
7 января 2023 г.
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