Почему глава ЧВК Вагнер сравнивает бои за Бахмут с Бородино

Первая группа бывших заключенных, которая была набрана главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным для войны в Украине, завершила полугодовой контракт. Наемники воюют под Бахмутом в Донецкой области. Сообщается, что вагнеровские потери в этом регионе составили 1 тыс. человек. #trtнарусском #бахмут #пригожин #чвквагнер #trtнарусском #трт #новости