Президент Alibaba Group Holding Майкл Эванс заявил о планах компании инвестировать в проекты на территории Турции и управлять из этой страны своими европейскими операциями. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ по итогам переговоров Эванса с вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

На встрече глава Alibaba Group подчеркнул: холдинг намерен перенести центр управления своими операциями в Европе на территорию республики.

Он также сообщил, что его компания планирует инвестировать в несколько крупных турецких проектов. Среди таковых Эванс отметил компании, занимающиеся облачными вычислениями в Анкаре, а также заявил об инвестициях в логистические проекты в Стамбуле. Какие именно это будут проекты, предприниматель не уточнил. Кроме того, Alibaba Group планирует вложиться в производственный сектор Турции, сферы администрирования и вычислительных технологий.

Фуат Октай заверил Эванса, что турецкая сторона рассматривает как отечественную любую компанию, которая работает в соответствии с законами Турции, создает рабочие места и вносит вклад в развитие экономики страны.

«‎Анадолу»‎ уточняет, что на встрече также присутствовал глава одной из крупнейших в Турции платформ электронной торговли Trendyol Group Чаглаян Четин.

Основанная в 2010 году, Trendyol обслуживает местных потребителей с широким выбором продуктов и услуг через свой бизнес электронной коммерции, а также службы мгновенной доставки продуктов питания и бакалейных товаров. У компании есть также фирмы в сфере логистики, такие как Trendyol Express и Trendyol GO для служб мгновенной доставки посылок.

В 2018 году Alibaba Group Holding приобрела около 75% Trendyol с инвестициями в размере $728 млн.

Также Майкл Эванс встретился в Анкаре с Министром финансов Турции Нуреддином Небати, об этом турецкий политик сообщил в своих соцсетях.

«У нас состоялась продуктивная встреча с президентом Alibaba Group Майклом Эвансом, одной из ведущих компаний электронной коммерции в Китае и мире, на которой мы обсудили инвестиционные возможности в нашей стране», — отметил Небати.