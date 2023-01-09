В конце декабря 2022 года лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заступил на пост премьер-министра самого правого правительства в истории Израиля. Среди его союзников, получивших министерских посты, — ультраправые радикальные политики Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич. Эти назначения уже вызвали удивление не только в западных столицах, но и в Генштабе израильской армии, пишет TRT World.

В недавнем «резком» телефонном разговоре с Нетаньяху, который просочился в израильские СМИ, глава Генштаба Авив Кохави выразил обеспокоенность планами ультраправых политиков реструктурировать армию.

«Согласованные изменения нарушают цепочку командования и подрывают суверенитет генерала Центрального командования и ответственность Армии обороны Израиля [ЦАХАЛ] на [Западном берегу]», — заявил Кохави.

Среди изменений, которые вызвали наибольшие опасения у армии, стоит выделить два. Первое связано с тем, как израильская армия будет контролировать оккупированный Западный берег. Второе — корректировка законодательства коснется функций израильской полиции на палестинских территориях.

По первому пункту: правительство Нетаньяху одним из первых указов создало новую должность в Минобороны страны для управления так называемой гражданской администрацией Израиля на Западном берегу. План предполагает, что главе партии «‎Религиозный сионизм»‎ ультраортодоксальному политику Бецалелю Смотричу предоставят особый пост в Минобороны для надзора за районами Западного берега, полностью контролируемыми Израилем — они известны как Зона C.

TRT World отмечает: Смотрич в новом кабинете Нетаньяху получил должность главы Минфина, но до этого безуспешно добивался для себя поста министра обороны. Долгое время он был незаконным поселенцем, живущим со своей семьей на оккупированном Западном берегу.

Второе изменение: передача функций пограничной полиции Западного берега от Минобороны к Министерству национальной безопасности, которое возглавляет другой экстремистский союзник Нетаньяху Итамар Бен Гвир. Он также проживает в незаконном поселении на Западном берегу. По итогам коалиционных переговоров он получил контроль над полицией Израиля.

Нарушение иерархии

Кохави и его союзники твердо убеждены: оба изменения потенциально нанесут ущерб иерархии внутри вооруженных сил, разделив сферы ответственности между различными министерствами под ультраправым руководством страны.

Эти структурные потрясения происходят в форме «уступок» крайне правым группам из-за политических ограничений Нетаньяху и «вынуждают армию реагировать», заявил TRT World бывший член израильского разведывательного сообщества Йорам Швейцер. Сейчас он возглавляет Программу по борьбе с терроризмом в Институте исследований национальной безопасности (INSS).

Изменения Нетаньяху уже вызвали гнев в военном истеблишменте. Ранее в декабре группа бывших старших офицеров из Командования службы безопасности Израиля опубликовала публичное письмо, в котором предупредила: реструктуризация вооруженных сил может спровоцировать «внутренние разногласия и конфликты между офицерами и солдатами, неповиновение, анархию», что в конечном итоге приведет к «распаду армии как эффективной боевой силы».

Но реакция военных на приход к власти крайне правых союзников Нетаньяху не означает, что политические и военные учреждения столкнутся друг с другом, уточняет Йорам Швейцер.

«‎Во многих странах, если какая-либо армия делает предупреждение политическому руководству, это обычно означает, что военные могут вмешаться в систему управления. Но Израиль — демократическое государство»‎, — отметил Швейцер. Он заверил: в стране не будет «ни военного переворота, ни насильственных процессов», потому что армия воздержится от вмешательства во внутренние дела.

По словам эксперта, несмотря на свою крайнюю обеспокоенность и очевидные протесты в отношении планов нового правительства изменить командные цепочки, армия «будет подчиняться» реструктуризации вооруженных сил и «попытается найти» свой собственный путь для преодоления этих трудностей.

Но, добавил он, структурные изменения нового правительства коснутся не только военных, а всего израильского общества, включая и «Ликуд», партию премьера.

«Желания Нетаньяху не соответствуют благополучию Израиля», — указал Швейцер. Он констатировал, что изменения, затрагивающие армию, «нелогичны и невозможны».

Как изменения повлияют на палестинцев

Хотя в израильских политических и военных кругах идет много споров о реструктуризации армии, эти изменения принесут более смертоносные последствия для палестинцев, чем для израильтян, заявил TRT World Энтони Левенштейн, независимый журналист и автор готовящейся к публикации книги «Палестинская лаборатория: как Израиль экспортирует оружие».

Ультраправый кабинет Нетаньяху будет способствовать «еще большему идеологическому и практическому прикрытию сторонников поселенцев в израильских вооруженных силах», — заявил эксперт, подразумевая продолжающуюся внутри израильской армии борьбу за господство в вооруженных силах между крайне правыми и центристами.

По мнению некоторых наблюдателей, высшее руководство армии, в котором доминируют представители политического центра, занимает более умеренную позицию в отношении палестинского конфликта, чем многие офицеры и солдаты низшего звена — они склонны разделять взгляды многих экстремистских партий, таких как «Религиозный сионизм» Смотрича и «Еврейская сила» Бен-Гвира. Обе стороны решительно выступают против палестинской государственности, отмечает TRT.

Оба политика давно стремились получить политические рычаги для управления оккупированными палестинскими территориями, чтобы усилить свое влияние внутри Израиля, усилить армейскую фракцию, представляющую нелегальных поселенцев.

«Пришло время для правительства, которое поддерживает своих солдат и позволяет им действовать», — сказал Бен Гвир после недавнего инцидента в Хевроне. Политик призвал ввести более свободные правила по применению оружия для израильских военных.

«Значительная часть наших военных проголосовала за ультраправых на недавних выборах, и это солдаты, патрулирующие и обеспечивающие оккупацию Западного берега», — указал Левенштейн.

Но, по мнению эксперта, нельзя сказать, что бывшее израильское правительство, которое многие аналитики считают более умеренным, чем нынешнее, было «более щедрым» по отношению к палестинцам. Статистика также подтверждает точку зрения Левенштейна: 2022 год под управлением премьеров Нафтали Беннета и временного правительства Яира Лапида стал самым смертоносным для палестинцев на Западном берегу за более чем 15 лет.

«Однако крайне правые вскоре получат полный контроль над израильской армией, и это неизбежно приведет к новым нападениям Израиля на мирных палестинцев на [оккупированном] Западном берегу и в [оккупированном] Восточном Иерусалиме», — подчеркнул Левенштейн. Он добавил: существующая ситуация будет «только ухудшаться», поскольку Израиль будет двигаться «к теократическому будущему».

«Какая бы напряженность ни возникла между армией и правительством Нетаньяху, она, безусловно, менее важна, чем то, с чем приходится сталкиваться палестинцам каждый день в условиях израильского государства, которое в лучшем случае рассматривает их как неудобство», — резюмировал эксперт.