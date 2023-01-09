Генпрокуратура Берлина изучает возможность лишить депутатского иммунитета министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, сообщила газета Tagesspiegel. Министр также возглавляет Свободную демократическую партию (СвДП) — одну из трех, формирующих правящую‎ коалицию.

Департамент борьбы с коррупцией генпрокуратуры подозревает Линднера в том, что тот использовал служебное положение для получения личной выгоды. Как уточняет Tagesspiegel, основание для обвинения — возможные связи министра с частным банком BBBank в Карлсруэ, земля Баден-Вюртемберг.

Издание отмечает: в мае 2022 года, когда банк отмечал 100-летие, Линднер отправил видео со своей речью для торжественной церемонии. При этом политик умолчал, что годом ранее он взял ссуду в этом же BBBank на покупку частного дома. Спустя некоторое время после видео приветствия Линднер взял еще один кредит в том же банке.

В своем видео министр похвалил денежный институт за использование возможностей цифровизации. «‎BBBank с самого начала мне симпатичен»‎, — заявил политик в поздравлении.

Как стало известно Tagesspiegel, отдел по борьбе с коррупцией берлинской прокуратуры в настоящее время рассматривает вопрос о снятии неприкосновенности с Линднера как члена парламента, чтобы иметь возможность провести официальное расследование.

Поводом для прокурорского расследования стали сообщения СМИ в октябре прошлого года о том, что министр купил частный дом в элитном районе Берлин-Николасзее в €1,65 млн. В то же время он взял земельный кредит в BBBank в размере €2,35 млн.

Несколько недель спустя, в начале июля 2022 года, Линднер снова занял деньги у этого финансового института и зарегистрировал еще один земельный залог, на этот раз на €450 тыс.

Действия Линднера могут быть признаны преступлением, если прокуратура подтвердит, что второй кредит был связан с видео, снятым для юбилея банка. В то же время, уточняет газета, не исключено, что расследование будет направлено против самого банка по подозрению в подкупе должностного лица.

Сам министр отрицает связь между выданным ему кредитом и видеоприветствием.

Кристиан Линднер не единственный чиновник ФРГ, вокруг которого в последнее время бушуют скандалы. Как пишут немецкие СМИ, почти две трети немцев (64%) хотят отставки главы Минобороны страны Кристины Ламбрехт. Министра обвиняют в медленной поставке вооружений Украине и провальном обновления вооруженных сил.

Ранее TRT на русском сообщал: доверие граждан ФРГ к канцлеру Олафу Шольцу и возглавляемому им правительству за 2022 год снизилось почти вдвое. Доверие к посту федерального канцлера снизилось с 57% в прошлом году до 33%. Это худший показатель среди всех политических институтов ФРГ,отмечает телеканал N-TV.

При этом федеральному правительству доверяют лишь 34% респондентов — это на 22 процентных пункта меньше, чем годом ранее. По итогам 2020 года, когда канцлером была Ангела Меркель, уровень доверия к занимаемой ею должности составлял 75%.