ПОЛИТИКА
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Полиция в Бразилии арестовала по меньшей мере 400 человек
Беспорядки в Бразилии. Накануне тысячи сторонников бывшего президента страны Жаира Болсонару захватили несколько административных зданий, включая президентский дворец. Они устроили там погром, забрали ценные вещи и вступили в стычки с полицией. Чтобы утихомирить разъяренную толпу, полиция применила слезоточивый газ и дымовые шашки. Правоохранители смогли взять ситуацию под контроль лишь к вечеру, арестовав около 400 человек. Протестующие недовольны результатами октябрьских выборов. На них победил социалист Лула да Силва, опередив соперника всего на 1,1 процента #trtнарусском #бразилия #погромы #аресты #трт #новости #shorts
погромы / Others
9 января 2023 г.
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